Javier Milei espera reunirse con Trump en un nuevo viaje fugaz a EE. UU.

El presidente Javier Milei habló sobre su próximo viaje a Estados Unidos y adelantó que, si la agenda de Donald Trump lo permite, ambos mantendrán «una reunión informal«. El líder libertario partirá en las próximas horas para recibir el premio «Make America Great Again».

Además, Milei ya se encuentra reunido con el director del Banco Mundial, Ajay Banga, de la que también participa el ministro de Economía, Luis Caputo. La comitiva argentina que viajará a Estados Unidos está compuesta el propio caputo y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

Luego del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, el Presidente viajará a los Estados Unidos. Según pudo saber este medio será una estadía corta, ya que el mandatario será galardonado con un premio relacionado con el slogan de su par de EEUU Donald Trump, “Make America Great Again”, y tiene previsto regresar a la Argentina el jueves por la noche.

«Tanto al presidente Donald Trump como a mí, nos van a estar entregando un premio. El premio que me entregan a mí se llama León de la Libertad y, justamente, por la defensa y la lucha de las ideas de la libertad y plasmarla en los hechos», detalló en una entrevista con LN+.Tras esto, el Presidente confirmó que esperan poder reunirse con el mandatario estadounidense. «Va a ser en Mar-a-lagos y vamos a estar compartiendo espacio y si la agenda lo permite, probablemente, hagamos una reunión informal«.Cabe destacar que, en este contexto y con el objetivo de avanzar en una agenda común entre la Argentina y los Estados Unidos, el canciller Gerardo Werthein mantuvo un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.