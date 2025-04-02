Javier Milei espera reunirse con Trump en un nuevo viaje fugaz a EE. UU.

El presidente Javier Milei habló sobre su próximo viaje a Estados Unidos y adelantó que, si la agenda de Donald Trump lo permite, ambos mantendrán «una reunión informal«. El líder libertario partirá en las próximas horas para recibir el premio «Make America Great Again».
Además, Milei ya se encuentra reunido con el director del Banco Mundial, Ajay Banga, de la que también participa el ministro de Economía, Luis Caputo. La comitiva argentina que viajará a Estados Unidos está compuesta el propio caputo y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.