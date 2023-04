Joe Biden anunció su candidatura a la reelección en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció ayer a través de un vídeo de tres minutos, bajo el título Let’s Finish the Job (Acabemos el trabajo) que se presentará a la reelección el 5 de noviembre de 2024.

El anuncio, en el que llama a defender la libertad y la democracia frente al intento de los radicales pertenecientes al grupo trumpista MAGA, Make America First Again (Hagamos que América vuelva a ser grande), lo hizo el mismo día en que hace cuatro años entró en la carrera por la nominación del Partido Demócrata para desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca.

Con imágenes del asalto al Capitolio, Biden empieza su mensaje apelando a la “libertad”. “Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato: luchar por nuestra democracia, proteger nuestros derechos, asegurarnos de que todo el mundo en este país recibe el mismo trato y de que todo el mundo tiene una oportunidad justa”, explica con imágenes de su actividad y de la vicepresidenta, Kamala Harris, que repite como pareja electoral, para pasar de nuevo al ataque.

“Por todo el país, los extremistas MAGA se están alineando para acabar con esas libertades fundamentales, recortando la Seguridad Social, que pagas durante toda tu vida, recortando los impuestos de los más ricos, dictando qué decisiones sanitarias pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros y diciéndole a la gente a quién puede amar, todo ello mientras hacen más difícil que puedas votar”, proclama. En el vídeo vuelven las imágenes del asalto al Capitolio, las protestas en favor del aborto y las fotografías de algunos de los republicanos más extremistas: Donald Trump, Ron DeSantis y Marjorie Taylor Greene.

Biden puso al frente de su campaña a Julie Chavez Rodríguez, la latina con más responsabilidad en el ala oeste de la Casa Blanca y muy cercana a la vicepresidenta. Si como cabe esperar Biden logra la nominación demócrata y ella sigue en su nuevo puesto, la nieta del histórico líder sindicalista y de derechos civiles Cesar Chavez se convertiría en la primera latina en dirigir una campaña presidencial.

“Cuando me presenté a presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de América. Y todavía lo estamos. La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad, más o menos derechos, Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que tú también lo sabes”, dice. Señala que es el momento para defender la democracia.

“Por eso me presento a la reelección. Porque conozco América”, dice Biden antes de lanzar la frase que da título al vídeo (“Terminemos el trabajo”) y cerrar con uno de los mensajes que más veces repite: “Esto son los Estados Unidos de América. No hay nada, simplemente nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos”.

La campaña lanzó una versión en español pensando en el votante hispano, que puede resultar decisivo en 2024.

