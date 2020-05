Jorge Ameal le responderá a Daniel Angelici “con la auditoría»

El presidente de Boca se refirió así al ex mandatario Xeneize luego de afirmar que dejó «muy bien» al club en lo económico y además se refirió a la posible llegada del alemán y campeón del mundo, Lucas Podolski.

Jorge Ameal, dijo ayer que nunca recibió ningún llamado de Daniel Angelici, pero aseguró que de ser así «no le hubiese respondido» y que al ex dirigente le va a responder con los resultados de la auditoría que no pudo concluir aún debido a que el club está cerrado por la pandemia de coronavirus.

Angelici, ex presidente de Boca y cuyo espacio político fue ampliamente derrotado por la lista que encabezaban Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme el 8 de diciembre último, afirmó que dejó «muy bien» al club en lo económico y que había llamado al vencedor para saludarlo.

TELEFONO…

«No vi ningún llamado de esa persona. Soy alguien educado, pero posiblemente no lo hubiese atendido porque quedamos con distancias muy importantes», dijo Ameal.

«Ya bastantes agravios hubo en las elecciones. Nosotros vamos a responder con la auditoria, pero hace 60 días que el club está cerrado (por el Covid-19) y se necesitan los papeles», sostuvo el presidente del club de la Ribera.

«Me hubiera gustado encontrar el club cuando lo sucedí a Ameal de la misma manera en que lo dejé yo», dijo Angelici, quien ya había sido duramente cuestionado por la nueva dirigencia boquense cuando en diciembre pasado, tras hacerse cargo del club.

La respuesta de Ameal fue contundente: «La gente dijo basta en diciembre pasado. Vamos por otro camino. Nosotros estamos cambiando el club y volviendo a la identidad que nunca se tendría que haber perdido».

PIDIÓ AYUDA

Consultado acerca de que Boca no pidió ayuda al Estado, como había señalado el Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, Ameal dijo que «el ministro está equivocado o le informaron mal. A veces suele pasar. Nosotros pedimos en su momento una ayuda al Estado», y destacó que tiene copia del pedido a la AFIP realizado el 11 de abril.

En cuanto a una presunta llegada a Boca del delantero Lukas Podolski, futbolista alemán nacido en Polonia, el dirigente indicó: «Me pone muy contento que muchos jugadores quieran venir a Boca. Nos hace muy felices. No hay semana en que no nos digan de uno u otro jugador. Pero no hay nada de nada».