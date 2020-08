Jorge Ameal: “No tenemos problema en jugar con River”

La nueva modalidad del torneo de Primera División, además de los grupos de competencia, cuenta con la particularidad de la fecha de los clásicos, la chance que tienen los equipos para volver a medirse con su rival de toda la vida en un corto plazo. Sin embargo, en los dos clubes más importantes del país no cayó bien y Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, explicó las razones del Xeneize.

“Si nos toca cruzarnos con River, no tenemos ningún problema; pero, que no sea una fecha comercial”, expresó el máximo dirigente de La Ribera. Y, agregó: “Tiene que ser un tema deportivo, no un tema comercial. No estamos de acuerdo con que pongan una fecha aislada para que se juegue”.

Además, Ameal cargó contra los organizadores del certamen y aseguró que desde la vereda de enfrente cabe su misma postura: “Quieren jugar el clásico para que tenga mayor audiencia. No está bien. Rodolfo D´Onofrio piensa igual que yo, nosotros tenemos una buena relación”.

Además, directivo desechó los rumores de que su equipo no quiera enfrentarse al conjunto de Marcelo Gallardo: “Tenemos ganas de jugar con River. Boca quiere jugarlo siempre, no tiene ningún problema. Pero, el clásico es muy importante y hay que cuidarlo”.

LOS REFUERZOS

Las llegadas de Edwin Cardona y Javier García a Boca en este mercado de pases, afectado por la pandemia están acompañadas de algunos sentimientos encontrados. Es que por un lado, la repatriación del colombiano le dará un salto de calidad al equipo dirigido por Miguel Russo. Y por el otro, la institución tendrá que resolver quién defenderá el arco en determinado torneo ante una superpoblación de nombres, ya que cuenta con Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo.

«A Cardona la esperábamos en enero del año pasado y por suerte llega al club. Éstas son todas decisiones del técnico y de Román (Riquelme)», declaró Ameal.

En este sentido, Ameal negó que la llegada de García tenga algo que ver con los sondeos por Esteban Andrada, el habitual titular. «Hoy no hay pedido, hoy no hay hipótesis de nada. Yo no sé por quién van a venir o si van a venir. Después está la decisión del jugador de irse o seguir en Boca», deslizó.

«SI ES CULPABLE…»

Por otra parte, Ameal se refirió a la situación de Sebastián Villa, quien fue denunciado por su expareja por violencia de género, y aseguró que no será separado del plantel hasta que la justicia determine su fallo.

«Si Villa juega o no lo decide el técnico. Alrededor de él se creó una situación con el tema de la violencia; pero, la justicia no determinó si realmente es o no culpable. Si lo es, hay que curarlo. No se puede, sobre la pena, seguir penando», expresó el mandamás Xeneize.

«Nosotros estamos esperando a la justicia. A la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla complicándole la vida. Si tuvo un problema, veamos cómo lo podemos resolver. Lo lógico es sancionarlo, sacarle el fútbol y condenarlo no es lo mejor», agregó.

Finalmente Villa sigue en Boca, se entrena con el resto del plantel y fue habilitado para viajar al exterior para jugar los partidos del Xeneize por Copa Libertadores.

¿CECILIO DOMÍNGUEZ A BOCA?

Atrás quedó la historia del megacanje que pudo haber sido entre Boca e Independiente que incluía, entre otros nombres, a Cecilio Domínguez. El atacante paraguayo finalmente fue adquirido por Austin FC, la nueva franquicia de la Major League Soccer, que comenzará a participar en el fútbol de Estados Unidos a partir de la temporada que viene.

En este contexto, la intención tanto de Cecilio como de su flamante club es darlo a préstamo para que en esta segunda parte del año tome ritmo y pueda llegar de la mejor manera a incorporarse al plantel para comienzos del año que viene. Y según su representante, Diego Serrati, una de las posibilidades podría estar en Boca.

«Cecilio estaba muy entusiasmado cuando se planteó la chance en su momento. Hasta que termine el año se tiene que quedar por acá para luego poder arrancar en enero de 2021. En su momento, Independiente nos comunicó el interés de Boca por él y nosotros le dijimos que estábamos abiertos a escuchar; pero, en medio de todo apareció Austin con una oferta importante y lo cerramos», comentó.

Y, agregó: «Es un honor que un equipo como Boca ponga en consideración a Cecilio. Ahora, como en su equipo nuevo se incorporará en enero, estamos buscando una opción y un préstamo a Boca puede ser una posibilidad».