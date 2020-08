Jorge Amor Ameal, contrariado con la fecha de los clásicos

A pesar que aún no hay fecha de inicio, los dirigentes del fútbol argentino trabajan en un formato para disputar un torneo en los últimos meses del año. El campeonato contaría con una fecha de clásicos, algo que a Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, no le gusta.

«No queremos jugar el clásico. Si se dan los clásicos, se van a dar por la competencia deportiva. Apareció que se podían jugar cinco en el año. Nos parece que al clásico hay que protegerlo, cuidarlo. Si tenés cinco en el año, puede perder el interés de jugar dos o tres y jugar por algo importante, una semifinal, finales. Tiene otro atractivo», explicó.

Ante la consulta, negó que sea por cierto «temor» de enfrentarse a River, que se impuso en varios mano a mano contra el Xeneize en los últimos años. «No tenemos problema en jugar. Al contrario, nos gusta. Si me decís que se puede llegar a jugar cinco… Ahora, si te toca cruzarte, ¿cómo no vas a jugar?», expresó.

LA RELACIÓN CON TAPIA

Por otra parte, Ameal se refirió a su relación con Claudio Tapia, presidente de la AFA: «Es un dirigente que fue votado por todas las demás instituciones. Cuando pensamos distinto, lo decimos. No creo en el pensamiento único. Podemos pensar de una manera u otra y tenemos posibilidad de decirlo. Con Tapia hablo, digo en lo que estoy de acuerdo y en lo que no. Si no, estaríamos conspirando, es lo peor».

Por último, se refirió a las negociaciones con Independiente por algunos futbolistas (como Silvio Romero, Cecilio Domínguez e Iván Marcone). «En ningún momento Boca se quiso aprovechar de Independiente, tenemos buena relación. Si nosotros hubiéramos querido un jugador, depositábamos la plata y lo traíamos. Russo está muy contento que mantenemos el plantel», sentenció.

SOLDANO Y CARDONA

A un mes que se produzca la vuelta de Boca para jugar la Libertadores ante Libertad en Asunción, Franco Soldano se sumó ayer a las prácticas en Ezeiza, mientras ya hay un acuerdo verbal con Xolos de Tijuana para el regreso de Edwin Cardona.

El primer partido oficial de Boca será el 17 de septiembre ante Libertad, por la 3ª fecha del Grupo “H”. Y, volverá a ser visitante el 24 de ese mes ante Independiente Medellín en Colombia.

Soldano, de 25 años, quien era una de las prioridades del entrenador Miguel Russo, firmó el viernes su contrato a préstamo por un año, tras el acuerdo con Olympiakos de Grecia, dueño de su pase. Seguirá por 12 meses más a cambio de 250.000 dólares, con la posibilidad que si Boca sigue participando de la Copa 2021, se extienda el vínculo seis meses más. La opción de compra es de 5 millones de euros.

El DT también pidió las continuidades de Carlos Tévez y Mauro Zárate, quienes firmaron sus contratos y desde hace una semana trabajan con el plantel.

En otro orden, hay un acuerdo de palabra para que Edwin Cardona vuelva. El colombiano llegaría por un año y medio a préstamo. Para ello, arregló un nuevo contrato con la entidad mexicana, con la cual su vínculo vencía el 31 de diciembre próximo.

REYNOSO, EN ESPERA

Boca sigue a la espera de que la MLS autorice la venta de Emanuel Reynoso a Minesotta por 5.200.000 dólares, por el 80% de su ficha.

Hasta ahora, el DT Russo solo perdió -del plantel campeón- al paraguayo Junior Alonso, quien se fue a Atlético Mineiro; y el arquero Marcos Díaz, a quien no se le renovó su contrato.

En cuanto a las salidas, hubo una oferta oficial del club turco Trabzonspor por Iván Marcone, por un préstamo por 2 millones de dólares; pero, el cargo de la opción no convenció a la dirigencia de Boca. Si el club europeo mejora la oferta se podría realizar la transferencia.