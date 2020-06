Jorge “Chino” Benítez: “Me fui de Boca por culpa de Macri”

Jorge Benítez, extécnico de Boca, culpó a Mauricio Macri, entonces presidente del club, por su salida de la institución. El entrenador dijo que el armado del plantel fue la principal causa de su renuncia en 2005, por encima de otros episodios polémicos, como el escupitajo a Adolfo Bautista, jugador de Chivas de Guadalajara, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

«Él quería traer a los jugadores después de la Copa Libertadores. Yo le dije que si no ganaba la Copa me tenía que ir. Y, me fui. Por Macri», expresó en una entrevista con Cadena Xeneize.

«A Macri yo sólo pedí dos jugadores para la Libertadores y no me los trajeron. A Pocho Insúa se lo compraron a Coco (Alfio) Basile y a los meses fue a la Selección. Sé lo que Boca necesita: un jugador para asustar. Uno que vuelva locos a los rivales y alimente a los de arriba. Le pedí dos refuerzos y le di tres opciones: Federico Insúa, Giovanni Hernández o Lucas Lobos. Si me traían esos refuerzos estábamos en la final de la Copa Libertadores. Se lo dije al presidente porque teníamos un gran plantel y ya estábamos en cuartos. Pero, lo había salvado al presidente y ya estaba. No me trajeron los jugadores que había pedido», agregó.

Además del episodio con Bautista, hizo autocrítica por haber puesto en el banco de suplentes a Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo en la ida, en México, aunque dejó en claro que el presidente nunca lo quiso: «Si te digo las tres… Pero, te hago un ranquin y ese lo encabeza el presidente. Si el que decide es cholulo tenemos problemas. A mi no me gustan los cholulos y menos en un club tan importante como Boca. El que toma las decisiones es el presidente. Estuvo mal el escupitajo. Fue un momento de calentura. Después me fui a México para pedir disculpas. No quería que confundieran el tema con una cuestión nacionalista. En ese partido el árbitro fue culpable, lo dejó pasear por todo el campo a Bautista en lugar de llevarlo directamente al túnel. Estoy orgulloso, tuve un plantel bárbaro. Yo pedí el Pocho porque me daba una característica que el equipo no tenía».

Por otra parte, Benítez se mostró muy feliz por la coronación en la Sudamericana de 2004: “Fue una experiencia muy linda, sabía que tenía buenos jugadores. Creo que Miguel Brindisi se apresuró a renunciar. Era un plantel de campeones del mundo. Los torneos importantes lo ganan los hombres, los jugadores de experiencia».

Y, agregó: «Era un plantel campeón del mundo, no había que llenarle la cabeza con porquerías. No había que cometer errores. Y, lo ganaron ellos. Yo considero que tengo manejo del grupo, pero mucho no le tenía que enseñar a esos jugadores. Soy muy simple para hablar. No fue mucho la charla técnica. He dado solo en los puntos justos. Fue una experiencia linda».

Por último, Chino reveló cómo manejaba a Carlos Tévez en el plantel. «Era un pibe bravo. A Carlitos le dije: sos importante, si entrenás, jugás. Sos un fenómeno entrenando dos veces por semana imaginate si lo hacés cinco veces. Desde ahí no faltó más. El chico lo entendió y de ahí no paró más. Pero eso sirve para los chicos vean que cuando uno quiere ser profesional, puede», sentenció.