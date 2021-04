José Monzón: «La primera convocatoria de Nación fue un pifio total”

Luego de una semana donde la docencia universitaria de todo el país realizó una medida de fuerza de 48 horas en reclamo por la situación salarial que se agravó durante la pandemia; el secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne), José Monzón dialogó con elDIARIO de la Región para explicar como lo sucedido a replicado en los profesores del NEA, “en la jornada del viernes las secretarias generales decretamos un nuevo paro el próximo jueves y viernes, aguardando a que se puede incorporar la Conadu Histórica a la nueva convocatoria”, afirmó tras concretarse la primera negociación paritaria fallida.

“Realmente no sabemos cuándo se realizará, porque desde Nación no dieron ninguna fecha, pero la primera convocatoria fue un pifio total porque no solo no estaban representantes de la Conadu Histórica, tampoco se convocó a los paritarios del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, deslizó Monzón.

RECHAZO

A su vez, el referente de Adiunne, remarcó que lo ofertado por parte del Ministerio de Educación de la Nación dista mucho de lo pretendido por la docencia, “la propuesta fue rechazada por las demás Federaciones, puesto que el 33% que ofertaron era para pagar en ocho cuotas, es decir que recurren a un ‘Ahora 120’, si vale la comparación.

Es por esto que decidió continuar con la medida de fuerza, a la espera de que sucede con la nueva convocatoria si es que existe, aunque supongo que se dará, pero tiene que haber más seriedad y más participación de todas las partes; ya que si el CIN no esta no se puede resolver muchas cuestiones ya que son los representantes de la universidad”, remarcó.

REPUDIO DE

LA CONADU

Desde la Federación Conadu Histórica confeccionaron un comunicado en el cual confirman un nuevo paro de 48 horas como lo expresó Monzón (15 y 16 del corriente), pero donde además enfatizan el repudió por la actitud exhibida por parte de Nación.

“Los gremios de base volvieron a expresar el unánime repudio a la artera maniobra del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias por haber convocado a una reunión paritaria en el día de ayer en la que excluyeron de manera deliberada e ilegal a nuestra Federación. Estos manejos autoritarios y antidemocráticos sólo intentaron infructuosamente ocultar la contundencia del paro nacional de 48 horas que la Conadu Histórica realizó, con altísima adhesión de la docencia y también de gremios y agrupaciones afiliadas a otras Federaciones. Buscaron amedrentar y disciplinar a nuestra organización por realizar un paro de 48 horas y sólo consiguieron el repudio generalizado, además de dejar en evidencia que no tienen una oferta salarial digna para nuestro sector”, aseguraron desde la Federación.

“El malestar docente es muy grande, a raíz de la falta de respuestas a nuestros reclamos salariales y la falta de reconocimiento de los gastos por la virtualidad educativa, con evidente desvalorización por parte del gobierno del enorme sacrificio realizado por las y los docentes a lo largo de la pandemia”, manifestaron las y los asistentes.

“Según se supo, la propuesta salarial que el gobierno presentó en esa reunión ‘casi clandestina’ (ya que no hubo paritarixs de Conadu Histórica y tampoco del CIN) fue rechazada por el Plenario, por cuanto supone una nueva rebaja salarial. La misma consistió en un magro 33% en 8 cuotas extendidas entre abril 2021 hasta febrero del 2022, sin cláusula gatillo; en tanto que la inflación proyectada superará el 48%. Esto significa sumar una nueva pérdida salarial de más del 15% a la existente a la fecha (que supera el 20%). Por otro lado, no hay fecha cierta de reunión paritaria, cuando la misma ya venció desde el mes de febrero”.