Jóvenes reclaman iluminación en la cancha de “beach vóley”

(Gustavo Gallinger/Corresponsalía El Impenetrable). La cancha de beach vóley ubicada en el predio de la rotonda de la virgen concentra una importante cantidad de jóvenes que practican el deporte.

Días pasados, un camión «enganchó» los cables y tumbó los reflectores de la cancha. (El camionero fue detenido por la policía antes de llegar a Nor Com). Los jóvenes reclaman que se vuelvan a colocar dichos reflectores ya que se los llevaron y no volvieron a reponerlos.

«Ya pedimos al Municipio local y a Secheep que hagan los arreglos y nos dijeron que no hay presupuesto, pero es de suma importancia contar con la iluminación para poder seguir practicando, muchos hablan de que los jóvenes no realizamos actividades, pero en Castelli tenemos una juventud muy deportista y acá quienes queremos hacerlo no podemos. Tanto el Subsecretario de Deportes ni el de Juventud no se acercaron y conocen bien nuestra situación, estamos en plena temporada y no obtenemos respuestas «, señalaron los damnificados.