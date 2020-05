Juan Carlos Biscay dijo que no ve a su hijo dirigiendo sin Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo siempre recalcó la importancia de todo su cuerpo técnico en el trabajo diario aunque sea él el que está al mando. Matías Biscay, su amigo y ayudante de campo, es clave ante cualquier inquietud del Muñeco y tuvo que reemplazarlo en momentos muy importantes, como en las finales de las Libertadores 2015 y 2018, cuando Gallardo estuvo suspendido. Entonces surge el interrogante, ¿podría decidir algún día querer ser el entrenador principal?.

Esta pregunta se la hicieron a Juan Carlos, el padre de Matías y no dudó un segundo. «No lo veo dirigiendo sólo, siempre va a estar junto a Gallardo», sentenció el exárbitro en diálogo con Ataque Futbolero.

«Tienen una hermandad desde que se conocieron, siempre estuvieron juntos. Se miran y ya saben qué le falta al otro. Creo que esto va a seguir siendo así», remarcó.

También, se encargó de reafirmar que los logros no llegaron fácilmente, sino que hay un gran esfuerzo por parte del cuerpo técnico. «No es casualidad dónde llegó River de la mano de Marcelo y su equipo. Hay mucho trabajo por detrás», explicó.

«LA SITUACIÓN DE PRATTO NO LE SIRVE A NADIE»

Mucho se dijo de la continuidad de Lucas Pratto en River. En la semana, Enzo Francescoli habló en TyC Sports y manifestó que era un jugador más del plantel, muy importante; pero, debía ganarse su lugar. Y, su representante, Gustavo Goñi, en reiteradas ocasiones expresó la incomodidad de su falta de continuidad.

En esta ocasión, Goñi habló con La Red y volvió a expresar que la actualidad (previa a la pandemia de coronavirus) de su representado en Núñez no era la idea. «Siempre me hago cargo de lo que digo. Después de tantos años creo que tengo autoridad para decir que la situación actual de Pratto no le sirve a ninguna de las dos partes», manifestó.

Si bien también admitió que «la final de Madrid le dio a Lucas la posibilidad de entrar en la historia grande del club», el hecho de haber perdido su lugar a manos de Matías Suárez y Rafael Santos Borré lo fuerza a analizar alternativas. «Los jugadores en general siempre tienen que tener ego; es indispensable para que un jugador esté en el alto nivel competitivo. Y, Pratto lo tiene», concluyó.