Juan Sánchez Miño, otro que dejará Independiente

Gastón Silva, Cecilio Domínguez y Martín Campaña se habían alejado de Independiente; pero, ahora le toca el turno a Juan Sánchez Miño, quien rescindirá su contrato en las próximas horas para buscar un nuevo rumbo futbolístico tras sus cuatro años de estadía en Avellaneda.

El volante devenido en lateral izquierdo, una de las piezas fundamentales en las obtenciones de la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018, dejará de lado una deuda (200.000 dólares) y pondrá un dinero de parte de su representación (300.000 dólares), como una especie de resarcimiento, para poner fin a su vínculo.

¿Su próximo destino?. Eso no lo involucra a Independiente, más allá de que en algún momento el jugador estuvo cerca de volver a Estudiantes, algo que ya no corre, aunque no se descarta la posibilidad de que vista otra camiseta en el fútbol argentino.

Lo cierto es que Independiente perdió varios baluartes y viene muy lento con el tema refuerzos debido a que está tratando de equilibrar la balanza económica para terminar el año en paz. Por lo pronto, a Alan Franco, Fabricio Bustos y dos o tres jugadores más les mejoraron los contratos para que sean los abanderados del nuevo equipo de Lucas Pusineri.

VOLVIÓ FARID

“Estoy de vuelta en casa”, fueron las primeras palabras de Faryd Camilo Mondragón Ali, flamante dirigente de Independiente, quien dejó entrever su ilusión en diálogo con TyC Sports: “Tengo muchas cosas en mente. Voy a viajar para tocar las puertas de los mejores clubes del mundo para Independiente”.

El colombiano se animó a proyectar amistosos internacionales: “Tenemos embajadores en todo el mundo. ¿Por qué no jugar un amistoso con el Manchester City si lo tenemos al Kun (Agüero) allá?. Es cuestión de buscar e intentar hasta el cansancio”.

Si bien su contratación se resolvió en cuestión de días, el flamante director de Relaciones Internacionales del Rojo todavía no pudo viajar a Argentina: “Apenas la situación sanitaria lo permita, voy a viajar allá. De todos modos, mi trabajo es viajar a otros lados. Quiero traer inversiones, amistosos, giras y oportunidades”.

Además, señaló el rédito que pueden darle figuras como Ricardo Bochini a la imagen del Rojo: “Bocha es nuestro Di Stéfano, hay que usar su significado fuera del país”.

Mondragón aseveró que su trabajo “está totalmente alejado del plano deportivo” porque ese lugar es de Jorge Burruchaga y Lucas Pusineri; pero, que piensa “aportar incansablemente desde afuera para complementar el trabajo de ellos”.