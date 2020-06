Juan Sebastián Verón: «El fútbol argentino nunca mira hacia adelante»

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, volvió a dar una entrevista luego de varios días y criticó las medidas que se tomaron en los últimos meses en cuanto a la competencia y liga se refieren: «El fútbol argentino nunca mira para adelante, no ve más allá de lo que está pasando. Es muy difícil proyectar, también a veces no está la intención», indicó, y rápidamente agregó que «un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto».

Además, Brujita se mostró en desacuerdo con la quita de los descensos. «Por ejemplo, ahora que sacaron los descensos, es una mentira que sea así. Los jugadores quieren competir por algo», manifestó en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires.

Por último, Verón realizó una visión global desde lo acontecido en los manejos de AFA a la fecha: «Después de tanto tiempo de una gestión como la de Grondona, en donde Julio era el único que decidía, hay mucha muñeca para acomodar las cosas de una forma u otra. La mirada es muy corta», afirmó.

REPUDIO DE LOS GRONDONA

Los hijos del expresidente de la AFA, Julio Grondona, repudiaron ayer la caracterización que hicieron de su padre en una serie televisiva “El Presidente” y calificaron el hecho como un “repugnante acto de cobardía”, al tiempo que destacaron la figura del hombre que llegó a ser vicepresidente 1° de la FIFA.

“Manifestamos nuestro dolor y repudio con la utilización del nombre, caracterización y datos de la vida privada de nuestro padre, así como la falsa imputación de actos que afectan su dignidad, buen nombre y honor”, expresaron Liliana Nélida y Julio Ricardo; pero, no del entrenador Humberto Mario.

La serie de origen chilena relata la red de corrupción que abarcó a la FIFA y que tuvo en el dirigente trasandino Sergio Jadue a una figura preponderante para desentrañar la red de sobornos y corrupción que estuvo enquistada en la entidad madre del fútbol mundial.

«SE VOLVERÍA A ENTRENAR A FINES DE JULIO»

Si bien es un momento difícil para todas las instituciones del fútbol argentino, Racing es un club que hace tiempo, como lo dicen su slogan, transformó todo en positivo.

Cuando muchas instituciones registran deudas y no parecen encontrar respuestas a sus problemas financieros, la Academia, gracias a lo que formó en sus divisiones menores seguirá recibiendo muy buenos dividendos. De todo esto habló el mandamás de la institución.

El retorno: «Hay una intención de retomar los entrenamientos a fines de julio cumpliendo todos los protocolos. La competencia seguramente demore bastante más».

Mercado de pases: «Yo creo que va a ser bastante austero. Puede ser que venga algún jugador puntualmente; pero, mucho movimiento no va a haber».

Ricardo Centurión: «Lo venderíamos a Boca, no tenemos ningún tipo de problemas en negociar jugadores con rivales clásicos u otros equipos que son competencias».

El plantel: «A nosotros nos vuelven 18 jugadores y no se pueden quedar todos. Junto con Sebastián (Beccacesse) y Diego (Milito) veremos los puestos que necesitamos, los que tengan mejores ofertas tendrán otros destinos”.

Javier García y Cvitanich: «La idea es que sigan con nosotros. Le hicimos una propuesta a cada uno, ahora es una decisión de ellos».

Lautaro Martínez: «Me llamó mucha gente por él; pero, nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Si se llega a dar su venta sería maravilloso».

Lisandro López: «Posiblemente siga un poco más, puede ser hasta junio. Nos pusimos de acuerdo en la parte económica; pero, con este tipo de jugadores no hay problema».