Julio Lamas quiere a Prigioni como sucesor de Hernández

Julio Lamas se refirió al momento del básquetbol en medio de la crisis del coronavirus y, desde su actual puesto de entrenador de Japón y con sus antecedentes al frente de la Selección Argentina, analizó el horizonte de la Albiceleste.

“En Japón están en una fase distinta que la nuestra. Tenemos programado volver a los entrenamientos el 23 de julio con la selección. Tratamos de entrenarlos a distancia y manteniendo el vínculo con los jugadores”, relató en Historias de Gol de FM La Patriada.

“Me costó tomar la decisión de ser entrenador de Japón, la primera vez dije que no. Tenía dudas incluso durante el primer año en Japón, pensaba si había hecho mal o no. Pero, a la mañana siguiente me levantaba con todo otra vez. El básquet japonés es típico de Asia, con mucha influencia del americano. El management que se utiliza es igual que el norteamericano, la presentación y el espectáculo en si es muy similar. Tiene cosas del básquet FIBA”.

Acerca de su visión sobre el ámbito nacional en comparación con la NBA, opinó: “La Liga Nacional nunca va a llegar a ser como la NBA porque no tenemos ni los recursos, ni las logísticas, ni la estructura. Nada. No tenemos nada de lo que tienen ellos. Lo que nosotros tenemos es una escuela de básquet propia”.

A la hora de referirse a El Alma, avizoró: “Oveja Hernández va a dejar otra impronta. Es el entrenador que más partidos dirigió en la Selección, el que más partidos ganó. Pablo Prigioni es el que está teniendo la formación superior que tuvimos todos nosotros. Él puede tener una actualización y llevarlo al siguiente nivel. Deseo que sea el sucesor de Oveja». Hoy, Prigioni se desempeña como asistente técnico de Minnesota Timberwolves.

Por último, dejó una llamativa anécdota: “El representante de Guillermo Coria, cuando estaba cambiando de entrenador, me preguntó si quería ser el entrenador de él; pero, le dije que yo no sé de tenis”.