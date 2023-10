Juntarse como “antídoto” ante el avance de la derecha

Mujeres cis, trans, personas lesbianas y no binarias rechazaron el avance de las derechas y afirmaron que no darán «ni un paso atrás» en el primer día del XXXVI Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se extenderá hasta mañana en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

«Les decimos a las derechas que pretenden gobernar el país que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás», destacaron integrantes de la comisión organizadora del Encuentro en un documento que leyeron ayer en el acto de apertura, mientras miles de mujeres y disidencias se distribuían por el Velódromo municipal.

El discurso también resaltó que el movimiento feminista se encuentra «enfrentando a las derechas que pretenden barrer esas conquistas», tales como la Ley Micaela, la Ley Brisa y el Cupo Laboral Travesti Trans, entre otras.

Coincidiendo con el contexto político electoral de Argentina, la novedad de este trigésimo sexto Encuentro es un taller sobre Antifascismo, donde se analizaron las nuevas formaciones de ultraderecha y movimientos políticos neofascistas, los autoritarismos, entre otros temas.

«La lucha antifascista en la vida cotidiana es llevar esta forma de comunicarnos y de crear colectivamente haciendo más comunidad en todos los espacios», dijo Daiana, una mujer de 31 años que trabaja como enfermera en la Ciudad de Buenos Aires. Y recordó: «Nosotras somos la esperanza, es nuestro el futuro. Que nosotres estemos acá es un síntoma de que no está todo mal».

El taller de Antifascismo se tuvo que desarrollar en cinco espacios diferentes de la Escuela Primaria N°273 por la cantidad de personas interesadas.

«La emoción de este Encuentro no es equiparable con la de ningún otro. No paramos de llorar. ¿Qué más lucha contra el fascismo que esto?», expresó Olga, de 74 años, que vino desde la localidad bonaerense de Lanús junto a una amiga, y ante las presentes agradeció la lucha feminista que la motivó a participar. «Juntarnos es el antídoto: juntas, con respeto y con alegría», agregó.

Griselda, una mujer de 34 años, oriunda de Tucumán, contó su situación personal: «No voy a ir con vueltas: soy peronista. Esta vez traje por primera vez al Encuentro a mi hermana más chica que es ‘trosca’. Ella fue al taller de lesbianismos. Yo quiero poder seguir chicaneándome con ella, pero sobre todo quiero que pueda seguir saliendo de la mano con su novia por la calle».

«Esto que estamos haciendo acá es antifascismo», coincidieron varias de las personas que participaron del taller, donde la emoción fue el común denominador.

«WIXA XIPAN»

El Encuentro comenzó ayer por la mañana con una ceremonia mapuche de bienvenida para «recibir a todas las mujeres y disidencias que vienen de distintos puntos del país» y agradecer al territorio.

La ceremonia denominada «Wixa xipan» («saludo al sol», en mapuzungun, la lengua mapuche) inició las siete a orillas del lago Nahuel Huapi, guiada por una veintena de mujeres mapuche.

Mientras tocaban el kultrún, un instrumento ritual de percusión, y daban pequeños pasos sobre la tierra, acompañadas de alrededor de 1.000 mujeres y diversidades para «despertar a la madre tierra», ofrecían yerba, semillas y plantas medicinales al lago.

«La idea de esta ceremonia chiquita que hicimos de la salida del sol es recibir a todas las mujeres y disidencias que vienen de distintos puntos del país, saludar al territorio y a la fuerza más grande que tenemos acá en Bariloche que es el Nahuel Huapi», compartió con la agencia Télam Andrea Pichelef, perteneciente a la comunidad Ñanko Newen de Los Menucos de Río Negro.

El año pasado se eligió a San Carlos de Bariloche como sede de la edición 36 del Encuentro, por el desalojo que vivió la comunidad Lafen Winkul Mapu de Villa Mascardi el cuatro de octubre de 2022 por parte del Comando Unificado de Fuerzas Federales y tuvo como resultado la detención de siete mujeres mapuche, cuatro de las cuales estuvieron con prisión domiciliaria hasta junio de este año.

«Somos luchadoras, somos resistencia, somos territorio. Estamos acá por nuestro territorio, asumimos la defensa de ese espacio», expresó la machi (autoridad espiritual mapuche) Betiana Colhuan Nahuel, una de las mujeres mapuche que estuvo presa luego del desalojo.

También recordó que en este momento «hay una detenida por la defensa de un territorio, perseguida por una causa de usurpación, Yessica Bonnefoi».

Durante el acto de apertura también estuvieron presentes mujeres del Tercer Malón de la Paz, quienes reclamaron que es «inconstitucional» la reciente reforma de la Constitución de Jujuy.

«Las mujeres del Tercer Malón de la Paz llegamos a este encuentro exigiendo la nulidad de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy», expresó Milagros Lamas, mientras exclamó: «Prisión para (Gerardo) Morales, justicia para Jujuy».

Las mujeres, que fueron ovacionadas por la multitud que las oía, sugirieron que el próximo XXXVII Encuentro Plurinacional se lleve adelante en Jujuy para apoyar su reclamo.

Las jornadas de debate, encuentro y movilización continuarán este domingo con talleres de 112 temáticas diferentes reunidos en 15 ejes distintos que se pueden consultar en las redes y web oficial del Encuentro.

Hoy será la marcha general a las 18.30 desde la ruta Juan Marcos Herman y Beschtedt, y a las 21 habrá una peña.

Mientras mañana a las diez tendrá lugar el acto de cierre, donde se elegirá la próxima sede y se hará una lectura de las conclusiones del encuentro.

Los encuentros comenzaron en 1986, siendo una experiencia inédita a nivel mundial. En estos 36 años, estos eventos han sido el origen de legislaciones y políticas públicas igualitarias impulsadas por los activismos feministas.

Esta es la tercera vez que se hace en Bariloche, ciudad que fue sede del XIV Encuentro en 1999 y en el XXVI, que ocurrió en el 2011. (Fuente: Télam)