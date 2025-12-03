Juran 127 diputados nacionales: la nueva conformación del Congreso

Este miércoles 3 de diciembre prestan juramento 127 nuevos diputados y diputadas nacionales, en una sesión marcada por la convivencia entre figuras de larga trayectoria política, referentes sociales, perfiles técnicos y un puñado de nombres provenientes del espectáculo, el periodismo y el deporte.

Entre los ingresos más resonantes aparecen el ministro de Defensa Luis Petri, la modelo Virginia Gallardo, ambos por La Libertad Avanza, y los dirigentes sociales Juan Grabois y Hugo Moyano (hijo), que desembarcan por Fuerza Patria. La nueva conformación llega con movimientos internos que alteran el mapa parlamentario: tres legisladores de Catamarca anunciaron su salida del bloque peronista y, con ese corrimiento, LLA queda con 94 bancas y disputa la primera minoría con Fuerza Patria.

Dos mandatarios electos, en cambio, no se sumarán: el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín. Sus bancas serán ocupadas por Javier Noguera y Carlos Jaime, respectivamente.

Sí asumirán sus escaños los ex gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Schiaretti (Córdoba). También lo harán los intendentes Atilio Basualdo (Las Lomitas, Formosa, por LLA) y Sergio Dolce (Las Garcitas, Chaco, por Fuerza Patria).

Los que regresan al Congreso

Fuerza Patria recupera nombres fuertes en la provincia de Buenos Aires: Jorge Taiana, Juan Grabois, Hugo Antonio Moyano y Hugo Yasky.

Por Santa Fe, retorna el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, mientras que por Santa Cruz se suma el sacerdote Juan Carlos Molina, referente social de peso en esa provincia.

El Frente de Izquierda refuerza su representación con tres figuras centrales: Myriam Bregman (CABA), Nicolás del Caño y Romina del Plá (Buenos Aires).

En paralelo, el ex vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, electo por LLA en la provincia de Buenos Aires, finalmente no asumirá: el presidente Javier Milei lo designó ministro del Interior.