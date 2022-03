La Aptasch rechazó la oferta salarial del Gobierno y denunció discriminación

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública de la provincia (Aptasch), manifestaron su enérgico “rechazo a la oferta salarial que el Gobierno provincial realizó para la administración pública, porque es insuficiente y no compensa de ninguna manera la pérdida de años anteriores, e incluso queda por debajo de las proyecciones de inflación que se estiman para este año, que es en el más optimista de los casos la ubican en torno al 50%”

Indicaron también que “el plazo de pago de los aumentos es inaceptable, ya que se estira hasta 2023”. Sobre esto, se detalló que “el último aumento que tuvimos fue en noviembre de 2021, y ahora proponen cobrar un 15% en marzo, y el último 7% propuesto se cobraría en febrero de 2023. Los plazos son demasiado largos para que logren compensar cualquier tipo de pérdida de poder adquisitivo que ya sufrimos y que seguramente sufriremos durante el año”.

Además, desde la entidad denunciaron una “fuerte discriminación por parte del Gobierno provincial, ya que no hemos sido convocados a la reunión realizada en el marco de la Mesa Técnica Salarial, y consideramos que no existen argumentos sólidos para excluirnos. Por el contrario, somos un gremio exclusivo de salud pública, que tiene un importante peso en la estructura de la administración pública provincial consolidada”.

“El motivo por el cual nos dejan afuera de la negociación es que no quieren escuchar el reclamo de las bases, de los trabajadores de a pie a quienes representamos y que no están conformes con la propuesta”, agregaron.

De acuerdo con Aptasch, la no convocatoria no tiene razón de ser. “Desde el Gobierno suelen afirmar que sólo se convoca para estas mesas a aquellas entidades que tienen personería gremial, pero los antecedentes derrumban esa hipótesis, ya que existen gremios vinculados al sector educativo y judicial que fueron convocados y no tienen personería gremial”.

En esa línea, detallaron que “en negociaciones anteriores sí fuimos convocados. En marzo de 2020, previo al inicio de la pandemia, fuimos parte del inicio de la Mesa Técnica implementada en conjunto entre los ministerios de Economía y de Trabajo, e incluso fuimos firmantes en el acta acuerdo de conformación de esta. De ese modo, el propio Gobierno convalidó nuestro derecho de ser parte de las discusiones, pero ahora decide unilateralmente dejarnos fuera, que no significa otra cosa que acallar voces de trabajadores a quienes representamos”.

“Recordamos además que Aptasch es una entidad gremial de primer grado con inscripción gremial y con ámbito de actuación en los establecimientos de salud pública, siendo así representantes del colectivo de trabajadores de salud pública. Considerando la importancia de esto, no podemos ser excluidos de la discusión salarial que tanto afecta e impacta a los compañeros trabajadores”, añadieron.

Desde la entidad, finalizaron: “Pedimos al gobernador que nos convoquen a las discusiones; pedimos que tanto el gobernador como el ministro de Economía respondan la innumerable cantidad de notas que les presentamos y que no fueron respondidas jamás. Pedimos y exigimos que dejen de discriminar a los trabajadores de salud pública”.