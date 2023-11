La Aptasch se manifestó por la falta de infraestructura sanitaria

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública de Chaco (Aptasch) manifestaron su preocupación por la débil situación de la infraestructura sanitaria en la provincia, que contempla obras inconclusas, traslados ineficientes y carencia de lugares apropiados para la atención a la población.

La entidad gremial detalló que, tras varias recorridas por establecimientos sanitarios de la capital chaqueña y del interior provincial, constataron está problemática que afecta de manera muy importante tanto a los trabajadores sanitarios como a la población que requiere ser atendida. En ese marco, detallaron que “en muchos lugares de la provincia vemos obras que están inconclusas y frenadas, situación que dificulta enormemente la atención de salud a la ciudadanía”.

Al respecto, agregaron que “en muchos lugares, la realización de obras en establecimientos sanitarios generó que los trabajadores sean trasladados momentáneamente a otros sitios, pero esa acción se realizó sin criterios objetivos y sin asegurar condiciones óptimas de trabajo, al punto que en determinados lugares siquiera se puede garantizar la atención mínima del paciente por falta de elementos, espacio físico y otras contingencias”. En esa misma línea, detallaron que “hay centros de salud que quedaron divididos y otros, incluso, desmantelados, complicando de manera contundente la atención”.

“Dicha situación trae consigo un sinnúmero de problemas. No solo genera una atención no adecuada al paciente, sino que también pone en riesgo la salud y la relación de los trabajadores con la población, ya que en muchos casos los pacientes exigen, incluso de forma violenta, ser atendidos en lugares donde falta infraestructura con complejidad para resolver sus patologías. A ello se le suma el hecho de que existe falta de insumos y equipos, y en lugares donde hay equipamiento, los mismos no pueden ser utilizados”.

Sobre esto último, Aptasch puso alerta en una situación que se está observando en diferentes lugares de Chaco. En primer lugar, “hay proveedores que no entregan insumos básicos y esenciales en muchos lugares, provocando así faltante de elementos que son imprescindibles para la atención”. Por otro lado, manifestaron que “se observó el retiro de equipos por parte de las empresas proveedoras”.

“En resumen, la salud pública de Chaco vive hoy una crisis muy fuerte. Además de tener salarios deprimidos y condiciones laborales precarias, se observa también falta de seguridad, elementos básicos, insumos y equipamientos, a la par que hay establecimientos sin las condiciones mínimas para poder atender a los pacientes. Esto provoca una enorme deficiencia en el servicio, una sobreexigencia al personal sanitario que no puede atender las demandas ciudadanas por falta de recursos humanos, elementos e infraestructura, y por ende, una tensión con los vecinos que acuden a la salud pública en forma masiva por el costo inalcanzable de la atención privada”.

Por ello, Aptasch reclama al Gobierno provincial la inmediata resolución de estas situaciones que solo trajeron más problemas al sistema sanitario. “Entendemos que las obras de infraestructura son necesarias para mejorar el servicio, pero el estado actual de obras inconclusas y frenadas solo terminan perjudicando aún más la atención a los chaqueños”. También, pidieron por la “urgente resolución de la cuestión vinculada al Recurso humano, insumos, elementos y equipamiento, ya que de otra manera no podrá brindársele a los chaqueños la atención sanitaria que necesitan”.