La argentina Podoroska, campeona en Saint Malo

La tenista rosarina Nadia Podoroska, de 23 años, cerró con un título su muy buena semana en el ITF W60 de Saint Malo, Francia, al superar en la final a la española Cristina Bucsa con parciales de 4-6, 7-5 y 6-2.

Podoroska con este título se instalará entre las primeras 130 del ranquin mundial, lo que significará la mejor clasificación en su carrera.

La argentin venía de una gran semana en Praga, República Checa, donde alcanzó las semifinales y fue subcampeona en dobles. El torneo en Saint Malo formó parte de la gira previa a Roland Garros, que comenzará el 21 venidero.

DOS ARGENTINOS, AL CUADRO PRINCIPAL

Los argentinos Federico Coria y Facundo Bagnis se sumaron al cuadro principal del Másters 1000 de tenis de Roma al atravesar con éxito el último partido de la clasificación del torneo que repartirá premios por 3.854.000 euros y tendrá el retorno del español Rafael Nadal, N° 2 de mundo, quien no juega desde la interrupción del circuito por la pandemia y criticó al N° 1, Novak Djokovic por la posible creación del Sindicato o Asociación de Jugadores.

El rosarino Coria (104|), superó al bosnio Damir Dzumhur (114°), por 6-1 y 6-1, y se medirá hoy ante el alemán Jan-Lennard Struff (30°). En tanto, Bagnis (135°), derrotó al sueco Miakel Ymer (77°), por 7-5 y 6-1, y jugará hoy ante el ruso Andrey Rublev (12°).

DEBUTA GUIDO PELLA

En el cuadro principal del Másters 1000 de tenis de Roma están enrolados Diego Schwartzman (15°) y Guido Pella (37°). El último asumirá hoy un duro examen inaugural ante el canadiense Denis Shapovalov (14°), por la 1ª instancia del torneo.

Por su parte, Peque Schwartzman jugará mañana por la 2ª ronda contra el vencedor del cruce entre el portugués Joao Sousa (74°) y el australiano John Millman (43°), quienes jugarán hoy.

En tanto, el español Rafael Nadal (2°) se presentará mañana por la 2ª ronda frente a su compatriota Pablo Carreño Busta (27°). Y, el serbio Novak Djokovic (1°) jugará mañana ante ganador del duelo entre el estadounidense Tennys Sandgren (49°) y el italiano Salvatore Caruso (87°), quienes se enfrentarán hoy.

NBA: PRIMERA FINAL DEL ESTE

Miami Heat, 5° en la fase regular, y Boston Celtics, 3°, inician hoy la final de la Conferencia Este de la NBA de básquet en la “burbuja” de Orlando.

Además, Denver Nuggets (3) y Los Ángeles Clippers (3) dirimirán hoy también el pasaje a la final de la división Oeste, en donde espera Los Ángeles Lakers, verdugo de Houston Rockets (4-1), en una de las semis.

Heat y Celtics jugarán el primer partido de la llave, desde las 19.30 de Argentina, con televisación de Espn. En tanto, desde las 22, Nuggets y Clippers resolverán el 2° cupo para la final del Oeste.

14 EQUIPOS EN LA LIGA DE VOLEY

La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (Aclav) informó ayer qué equipos realizaron su inscripción para la Liga Argentina 2020/2021, que se jugará bajo el modelo “burbuja”, aunque todavía no tiene fecha de inicio.

El que no estará, por decisión propia, es Bolívar. En tanto, tomarán parte: UPCN San Juan Vóley, Obras de San Juan, Ciudad Vóley, Unión Vecinal Trinidad de San Juan, River Plate, Gigantes del Sur, PSM Vóley, Monteros Vóley Club, Ateneo Mariano Moreno, Amuvoca, Mutual Policial de Fsa., Atlético Paracao, Tucumán de Gimnasia y Once Unidos. Aquellos que todavía no se inscribieron, tendrán tiempo hasta el viernes 2 de octubre.