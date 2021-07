La ATSA volvió a reclamar por un salario digno

Los trabajadores de la salud privada volvieron ayer a manifestarse de forma pacífica por sueldos dignos en un contexto donde vienen trabajando exhaustivamente por el contexto de pandemia.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) solicita llegar a fin de año con un 40%, mientras que la postura de las empresas “es no acordar un aumento hasta diciembre”, indicó Adrián Bellomi, secretario general del sindicato, quien además añadió: “Estamos muy lejos de poder llegar a un acuerdo. Por eso los reclamos lo estamos llevando en toda la Argentina”.

Añadiendo, “en la provincia hay cerca de 4.000 personas de sanidad del sector privado, con sueldos de $38.000, que no sólo no llega a fin de mes, no llega a la semana de haber cobrado. Si queremos reivindicar al trabajador de salud, al menos démosle un salario digno”, supo decir Bellomi a radio Facundo Quiroga.