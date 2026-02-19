La Bancaria Chaco adhirió a la huelga de hoy

La Asociación Bancaria – Seccional Resistencia informó que adherirá al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, la entidad señaló que la decisión se adopta “en total acuerdo con las resoluciones de la Confederación General del Trabajo (CGT)” y precisó que la modalidad será “sin asistencia a los lugares de trabajo”.

La seccional manifestó que la medida se realiza en “rechazo contundente al proyecto de reforma laboral que busca anular derechos históricos” y sostuvo que la iniciativa no constituye una “modernización”, sino “un retroceso sin precedentes que atenta contra la dignidad del trabajador bancario y de todos los sectores”.

En el documento, el gremio enumeró los puntos que cuestiona del proyecto:

-Pulverización del salario: se pretende instaurar un esquema de “salario dinámico” que elimina la actualización por inflación, dejando nuestros ingresos a merced de la arbitrariedad y la pérdida constante de poder adquisitivo.

-Ataque a la estabilidad: la reforma facilita los despidos al reducir drásticamente las indemnizaciones, eliminando el costo de la arbitrariedad patronal.

-Precarización del descanso: se flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo que el empleador las otorgue fuera de la temporada estival (octubre-abril), impidiendo la organización del descanso familiar.

-Fin de las horas extras: la creación de un “banco de horas” sustituye el pago del excedente horario. El tiempo del trabajador deja de ser remunerado para ser “compensado” según la conveniencia de la empresa.

-Castigo por enfermedad: se avala el descuento salarial por días de licencia médica o accidentes, una medida inhumana que obliga al trabajador a elegir entre su salud o su sustento.

-Cercenamiento de la libertad sindical: Se busca restringir el derecho a huelga, herramienta constitucional y legítima para la defensa de nuestras conquistas.

“Sin derechos no hay justicia social. El ajuste no lo pueden pagar quienes producen la riqueza del país cada día”, concluye el comunicado firmado por el Consejo Directivo de La Bancaria Seccional Resistencia.