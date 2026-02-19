DestacadasLa ProvinciaÚltimas noticias

La Bancaria Chaco adhirió a la huelga de hoy

La seccional local de la asociación bancaria ratificó su total adhesión al paro nacional contra la reforma laboral.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 2 días
0 31 1 minuto de lectura

La Asociación Bancaria – Seccional Resistencia informó que adherirá al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, la entidad señaló que la decisión se adopta “en total acuerdo con las resoluciones de la Confederación General del Trabajo (CGT)” y precisó que la modalidad será “sin asistencia a los lugares de trabajo”.

La seccional manifestó que la medida se realiza en “rechazo contundente al proyecto de reforma laboral que busca anular derechos históricos” y sostuvo que la iniciativa no constituye una “modernización”, sino “un retroceso sin precedentes que atenta contra la dignidad del trabajador bancario y de todos los sectores”.

En el documento, el gremio enumeró los puntos que cuestiona del proyecto:

-Pulverización del salario: se pretende instaurar un esquema de “salario dinámico” que elimina la actualización por inflación, dejando nuestros ingresos a merced de la arbitrariedad y la pérdida constante de poder adquisitivo.

-Ataque a la estabilidad: la reforma facilita los despidos al reducir drásticamente las indemnizaciones, eliminando el costo de la arbitrariedad patronal.

-Precarización del descanso: se flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo que el empleador las otorgue fuera de la temporada estival (octubre-abril), impidiendo la organización del descanso familiar.

-Fin de las horas extras: la creación de un “banco de horas” sustituye el pago del excedente horario. El tiempo del trabajador deja de ser remunerado para ser “compensado” según la conveniencia de la empresa.

-Castigo por enfermedad: se avala el descuento salarial por días de licencia médica o accidentes, una medida inhumana que obliga al trabajador a elegir entre su salud o su sustento.

-Cercenamiento de la libertad sindical: Se busca restringir el derecho a huelga, herramienta constitucional y legítima para la defensa de nuestras conquistas.

“Sin derechos no hay justicia social. El ajuste no lo pueden pagar quienes producen la riqueza del país cada día”, concluye el comunicado firmado por el Consejo Directivo de La Bancaria Seccional Resistencia.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 2 días
0 31 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

La economía tiene 99% de posibilidad de caer en recesión

Hace 1 hora

La morosidad de las familias empeoró en diciembre: escaló al 9,3%, una cifra inédita desde 2010

Hace 2 horas

Alerta en el parque nacional Los Alerces por dos nuevos focos de incendios

Hace 3 horas

Inicio de clases en suspenso: gremios docentes anunciaron paro nacional para el 2 de marzo

Hace 16 horas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba