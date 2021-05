La cuis: un espacio de reivindicación y de orgullo

La cuis es un espacio colectivo, autogestivo, de militancia y construcción destinado hacia la población LGTBIQ+ y organizado por personas pertenecientes a la comunidad. Surgió en 2018 cuando un grupo de amigos tuvo la iniciativa de hacer una fiesta pop en Resistencia: “una fiesta desde la comunidad y para la comunidad porque en ese tiempo no existían esos espacios” comentó uno de los organizadores, Darío Pajor, en comunicación con elDIARIO de La Región.

En su usuario de Instagram se presentan como un espacio de encuentro diverso donde sentirse seguros. Si bien comenzaron como una fiesta, fueron mutando hacia diferentes actividades. Realizaron ferias junto con el Centro Cultural Alternativo (Cecual); clases de Vogue con la bailarina chaqueña y profesora de Bambalinas, Leio Vicentin; armaron un ciclo de cine en el Guido Miranda y organizaron en Nanas el primer evento de Ballroom de la provincia, un espacio de expresión donde se mezcla la moda, la danza, la pasarela, la cultura drag y otras categorías.

Sin embargo, actualmente no cuentan con un lugar donde llevar a cabo los eventos: “siempre estaba bueno que nos presten espacios porque no tenemos un territorio fijo para hacer actividades. Llegamos a hacerlas en nuestras casas o en centros culturales que nos brindaban ese lugar” contó Darío a este matutino.

“Si bien tenemos una variedad de actividades que tienen que ver con lo festivo, con el encuentro, con lo cultural, esto también implica investigar sobre nuestras historias”. Así surgieron los ciclos de formación en historia de la comunidad LGTBIQ+ en Argentina, primero en coordinación con el centro cultural Leopoldo Marechal y actualmente con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) por modalidad virtual ya que Darío es profesor de la institución.

LA MADRIGUERA

Otra de sus actividades es La madriguera que surge en 2019 como un espacio de encuentro, de contención, una actividad donde poder charlar con los más jóvenes y brindarles apoyo. “Nos empezamos a preguntar qué pasaba con la gente más chica, con los adolescentes, porque en las fiestas nos pasaba que solo podían ir mayores de 18” explicó Darío.

Así fue como en estos encuentros los menores que asistían expresaban sus problemas y malestares en relación a su identidad, la aceptación y el entorno. “Nos contaban sus problemas asociados a la escuela, a los padres o tutores, se habló mucho de bullying y de la soledad que se tiene a veces como persona disidente” comentó.

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en conjunto con el Centro de Atención de Víctimas de Violencias (CAVV). “Lo bueno (de articular con CAVV) es que tenemos otro apoyo, porque si bien podíamos hablar y contener nos faltaba una instancia de solución más cercana e inmediata. Porque si nos contaban una situación de violencia en la casa, no podíamos hacer otra cosa más que contener pero ahora está la posibilidad de trabajar con espacios estatales que cuentan con esa posibilidad material, económica y profesional que no contábamos nosotros porque no tenemos formación psicológica por ejemplo, o en trabajo social o psicopedagogo” indicó.

LA IMPORTANCIA DEL ENCUENTRO

Darío destacó la urgencia de crear espacios que se dirijan hacia la juventud. “No queremos que la población de Chaco sienta esa falta que teníamos nosotros cuando éramos más chicos acá. Por eso es importante contribuir a que haya otras infancias, otras adolescencias que cuenten con espacios en el que puedan expresarse y sentirse incluidos de alguna manera” manifestó.

También, reflexionó sobre lo fundamental de construir ambientes de diálogo y apoyo en nuestra localidad: “es importantísimo el encuentro, sobre todo post pandemia. No se puede tener una existencia saludable sintiéndose todo el tiempo excluido, enfermo. Es importante encontrarse con otros cuerpos, que no son esas representaciones que a veces tenemos en la tele o en el cine y que no coinciden con cómo somos. Tener esos encuentros acá, con gente del NEA, que habla parecido, que tienen experiencias parecidas” agregó.

Finalmente, se dirigió a la comunidad para que se anime a tomar la iniciativa: “no tenemos que seguir esperando a que alguien nos diga que está orgulloso de nosotros sino que tenemos que crear esos espacios de reivindicación y decir que estamos orgullosos de nosotros mismos” apuntó.