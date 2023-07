La Delio Valdez en Resistencia: “la gente de Chaco tiene la cumbia en el ADN”

La gira de la orquesta La Delio Valdez (LDV), está dispuesta para generar un contacto cercano con el público. El disco que es resultado de sus giras a través del país, y en el que eligieron plasmar los símbolos culturales, las fiestas, festivales y paisajes de las distintas regiones argentinas. También, del clima festivo que se genera en cada espectáculo, en esa complicidad de danza y poesía con el público.

El año pasado, la orquesta ya visitó el litoral cuando se presentaron por primera vez en la Bienal de Esculturas en un espectáculo multitudinario donde presentaron su disco “El tiempo y la serenata”.

En su propia descripción, LDV es una orquesta de cumbia nacida en Buenos Aires, en el 2009. Se trata de una cooperativa de músicos que viene desarrollando una propuesta propia a partir de este ritmo que surca Latinoamérica, como una lengua común en clave musical propia de la región.

Pablo Broide, saxofonista y director musical de la banda, habló con elDIARIO de la composición musical y cultural del último disco: “El litoral del noreste es una zona que empezamos a poder ir hace poco y es muy lindo poder ir conociendo banderas e ir llegando cada vez, a más público”.

“En Buenos Aires pasa con gente que tiene raíces fuertes, nosotros teníamos un poco más trabajada la música más andina del noroeste, pero el país que recorremos empieza a aparecer en nuestra música, en sonoridades, en la poesía, en lo que contamos también”.

“Cuando salió ‘Cumbia del Río’, el último tema de ‘El tiempo y la serenata’, hubo una recepción hermosa por parte de la gente del litoral, de tantos músicos y músicas de diferentes géneros de folclore. Este vínculo que se generó con la comunidad afrodescendiente también poder llegar a compartir nuestra música es hermoso. Es una región que tiene la cumbia muy en el ADN, en Chaco particularmente”.

“CUMBIA DEL RÍO”

Cuando la banda se presentó en Corrientes por primera vez el año pasado, fue un recital especial por el recibimiento del público y un gesto especial de la comunidad candombera. “Cuando salió el disco ‘Tiempo y la serenata’, que contenía el tema, llegó un mensaje a la banda de Gabriela Caballero, de la cofradía San Baltasar del Cambacuá, de Corrientes, respondiendo a lo que contaba esta canción, y agradeciendo el reconocimiento y el poner en circulación valores culturales y la cultura viva que tenemos en nuestro país de la comunidad afrodescendiente. Y lo importante que es para la lucha que se viene llevando desde el movimiento”.

“Y hubo un vínculo muy lindo, fueron invitados en el recital que hicimos en Corrientes, nos compartieron también el traje de San Baltasar que usan en la celebración del seis de enero para ponérselo a Black, al cantor que lo interpreta. Fue realmente muy hermoso y tiene que ver con ese compartir artísticamente con las expresiones culturales, personas y colectivos que mueven la cultura en cada lugar a donde vamos”.

Pablo, además de saxofonista es el responsable del proceso creativo de incluir a los diferentes lugares del país en las canciones. “Yo participo a veces como gestionando un poco los vínculos con otros artistas y tratando de llevar adelante una cosa que es importante para la banda que es poder ir tejiendo redes y que lo nuestro no sea solamente viajar para llevar algo, sino también poder dejar algo en donde vamos y poder llevarnos nosotros algo del lugar, y enriqueciéndonos también artísticamente”, señaló Broide.

LDV retoma la gran tradición orquestal del continente sudamericano, manteniendo también una mirada en las grandes Orquestas Caribeñas de antaño, transforman el baile y el sonido potente y arrollador en una de las características principales de su estilo.

La orquesta se apropia de los lenguajes andinos a su manera, y los vuelca en un formato más moderno, donde se combinan lo eléctrico y lo acústico. Posee una sonoridad variada que combina recursos de otras músicas: tradición andina, salsa, rock, jazz o reggae para dar lugar a un estilo que es a la vez tradicional y moderno.

EL ESPIRITU DEL RIO Y LA CULTURA GUARANÍ

La poesía de la Delio, está muy atravesada por los diferentes paisajes que recorren, en esta oportunidad al visitar Chaco y Corrientes, su conexión artística se enlaza directamente con el rio “hay una cuestión de la zona a la que vamos, con el agua, con el río y creo que atraviesa mucho la identidad cultural también de la región”

“Hay algo particular con el agua y con el río, que es muy único del país también y que es une, ¿no? Creo que es algo que un poquito termina llegando hasta Buenos Aires, que es donde desembocan estos ríos. Entonces nos llevamos una característica de la gente, de mucha calidez, de mucha musicalidad, de una tradición musical y cultural muy fuerte. Esta también desde siempre la cultura guaraní que atraviesa Chaco y corrientes, como en Santa Fe o Entre Ríos, y es una parte importantísima de nuestra identidad, entonces también creo vamos a buscar un poco eso, y nos encanta encontrarnos con ese espíritu”

“La forma cooperativa significa una forma superadora de trabajo”

La banda, además, es una cooperativa de trabajo, un modelo horizontal y participativo en el que fueron “decantando” con el tiempo, mencionó Broide “los valores y las formas de funcionar del comienzo de la banda fueron decantando hacia algo que se llama cooperativismo, que lo empezamos a conocer años después. No es que armamos la banda pensando en hacer una cooperativa musical. Lo terminamos eligiendo porque era lo más orgánico, porque ya había algo de distribución de las decisiones y de las tareas muy equitativos con mucha energía y mucha dedicación puesta en el proyecto, la que no hubiera existido si no nos organizábamos de esa manera porque es un efecto que tardó mucho tiempo, entonces hubo que poner mucha inversión de cuerpo y tiempo”.

Para el grupo musical, el trabajo cooperativo fue “la forma que logramos para crecer y que también hoy en día nos damos cuenta que nos da un montón de beneficios, más allá de lo tenga que ver con cómo los ingresos que percibimos. Cómo decidimos organizarlo y poder estar hoy en día viviendo de nuestro oficio, que es la música, también hay algo que tiene que ver más superador de eso, que es poder estar tomando las decisiones, comprometiéndonos, eligiendo cómo queremos trabajar”.

“Creo que la forma cooperativa para nosotros significa una forma superadora de trabajo, donde uno va a dedicar una cantidad de horas para poder ganar plata y poder pagar sus cosas y acá es un criterio mucho más humano, me parece, donde es mucho más que solamente eso”, agregaron.

“Yo soy el director de estudio. Con mi equipo, vamos a la área del Ministro de Cultura, que es el área de grabaciones, y que tiene el vínculo con los profesionales con los que vamos a grabar, hay diferentes áreas que se van a armar contexto distinto porque era un show más corto, un festival donde uno no puede decidir tanto sobre la técnica o sobre el escenario y en este caso sí tenemos esa posibilidad porque lo organizamos todos nosotres”, contaron.