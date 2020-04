La diputada Gabriela Estévez invita a participar del proyecto «Preservativo para vulvas»

En la actualidad, no existe en Argentina ni en el mundo un profiláctico específico para el sexo entre personas con vulva que prevenga los múltiples tipos de infecciones de transmisión sexual (ITS). En su lugar, se comercializan campos de látex a un valor sumamente superior a los preservativos peneanos, que no cumplen con las necesidades necesarias para un encuentro seguro.

El proyecto “Preservativo para vulvas” nació el 7 de marzo de 2019, en el marco del día de la visibilidad lésbica, y fue creciendo desde entonces. A la fecha, diversas identidades sexuales de edades variadas junto a profesionales de la salud, comunicadoras y trabajadoras sociales trabajan en conjunto y de manera horizontal para la visibilización de sus demandas y apelan a la actuación del conjunto de la sociedad para lograr que el reclamo sea masivo.

En estos días, la diputada Gabriela Estévez, referente de la campaña, anunció que el colectivo invita a toda la población a participar de este proyecto. Para aportar o requerir información, comunicarse a proyecto.preservativoparavulvas@gmail.com o a las redes: Instagram: @proyecto.preservativovulvas / Facebook: Proyecto Preservativo Para Vulvas / Twitter: @ProyPresVulvas. (Fuente: Revista Combativas).