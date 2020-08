La familia Barrios solicitó una audiencia con el gobernador

Ayer, en la Fundación “Dr. Saúl Andres Acuña”, se realizó una conferencia de prensa convocada por Mirta Mambrín, la madre de Gustavo Barrios -el joven de 24 años que se perdió en las aguas del río Paraná el 1 de febrero de este año y por el cual se cesó su búsqueda tras 16 días de rastrillaje-, y Daniel Cáceres, padre de Angelina.

La convocatoria fue acompañada por jóvenes del MS Emerenciano y otras agrupaciones entre ellas Mujeres al Frente.

“MI HIJO SIGUE CON VIDA”

Mambrín volvió a solicitar una audiencia pública de urgencia con el gobernador, Jorge Capitanich, y exigió a la Justicia que se reactive la búsqueda de su hijo, cuya causa se cerró como “supuesta caída y desaparición”.

“Gustavo hace seis meses está desaparecido y desde febrero no sé nada de la vida de mi hijo. Le pido tanto a la Justicia chaqueña como correntina que por favor se hagan responsables de esta situación y que reactiven la búsqueda, porque no es un caso aislado el de mi hijo. Hay muchos chicos y chicas desaparecidas en la provincia y todos hacen oídos sordos. El gobernador debe sacar una ley de apoyo a todos los padres de desaparecidos”, expresó.

“Pido también a la prensa que nos ayude para seguir visibilizando esto, no quiero cortar la calle, pero lamentablemente nuestro Gobierno nos obliga muchas veces a que lleguemos a esa medida y si no tenemos respuestas, tendremos que hacer una movilización grande para que el gobernador nos escuche. No lo hago solo por mí, sino por todas las madres que no tienen ningún medio para que se conozcan sus casos”, expresó Mambrin. A su vez, agradeció a Marcela Acuña por brindarle tanto el espacio como el apoyo incondicional en estos momentos complicados.

CÁCERES

“Me duele porque yo lo pase. Tener la incertidumbre de no saber dónde está tu hijo o hija. Yo busqué por 33 días a Angelina, por eso entiendo a la madre de Gustavo, que lo viene haciendo hace varios meses, es realmente doloroso”, compartió. “La Justicia y los gobernantes tienen que darse cuenta que nosotros somos el pueblo y somos nosotros quienes los hemos votado”, comentó Daniel Cáceres.

PUERTAS ABIERTAS

Por último, desde la fundación Saúl Acuña, Movimiento Socialista Emerenciano, recordaron que siempre recibirán a las personas que sufren y que exigen justicia.