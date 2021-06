La Gremial Médica extiende el paro una semana más

Ante la falta de respuesta de parte a la delicada situación salarial que golpea a los médicos de la salud pública chaqueña, la Gremial Médica anunció que el “paro simbólico” que vienen llevando a cabo hace varias semanas sigue vigente, ya que el Ejecutivo sigue optando por no conceder una convocatoria para una mesa salarial.

La medida de fuerza inicia hoy y se extiende hasta la jornada del viernes.

SUELDOS DEPLORABLES

Cabe recordar que una de las voceras del gremio de profesionales médicos, Silvia Colman explicó a este matutino que “este es un reclamo de larga data y que se ha agravado con la pandemia, “ya no se puede seguir con estos salarios con los que no llegamos a fin de mes, ya que estamos cobrando un sueldo por debajo de la línea de pobreza. El sueldo básico de un médico es de apenas $18.700, por lo que se termina recurriendo a trabajar de guardia, pero este es otro punto de conflicto porque es terrible lo poco que nos están pagando las guardias en relación a otras provincias. Es por esto que nos manifestamos, realmente estamos cansados, queremos dialogar y desde el gobierno no nos reciben”.