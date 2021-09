“La intendenta nos persigue por no coincidir políticamente con ella”

En la jornada del viernes se concretó la segunda jornada de paro en el Municipio de Pampa Almirón, llevado a cabo por trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chaco, los cuales afirmaron a que la jefa comunal, Gladys Piccili “realiza persecución al personal municipal”.

“Cada vez que la intendenta sale a hablar de las solicitudes que le hacemos como empleadas y empleados municipales, lo único que recibimos de su parte son difamaciones, pues nos acusa de cosas que no hicimos. La semana pasada salió a decir en la radio que nosotros hemos tomado la municipalidad, la mesa de entradas, y esto no fue así, hay videos que lo constatan. Solo vinimos a presentar un reclamo y a esperar su respuesta, y la misma no fue favorable ni tampoco la charla con ella”, expresó la afiliada Bettiana Zambón, en declaraciones a Radio Azul 93.5. A su vez, añadió que Piccili no ejerce el diálogo para intentar buscar soluciones, “no nos escucha ni nos da respuestas. Está nuevamente actuando en contra de este grupo de empleadas y empleados municipales. Hay quienes desde 2007, cuando ella inició su mandato, padece persecuciones por pensar distinto o por no trabajar en el equipo político de ella”.

Zambón finalizó comentando que conoce bien a la intendenta, porque trabajo durante las campañas para que gane las elecciones; sin embargo, se alejó en 2011, “me fui porque hubo cosas que no me gustaron, pero a partir de ese momento, junto con otros compañeros que también se alejaron, comenzamos a recibir prácticas de autoritarismo laboral. Estamos en democracia y cada uno debería poder pensar distinto, pero estamos bajo el yugo de su poder en forma laboral y es ahí donde nos hace padecer”.

“BASTA DE PRECARIDAD”

A su vez, el secretario General del gremio, Mario Bustamante detalló a Panorama Chaqueño, “hace algunos días se conoció un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con la CTA-Nacional sobre la precarización laboral en el NEA, el cual expresa con datos contundentes que prácticamente el 33% de los trabajadores activos de la provincia y de municipios están precarizados, dejando a las claras una quita de derechos enorme, como son falta de régimen de licencia, salarios acordes, bonificaciones, etc.; pero además esta situación de precariedad laboral que ha puesto el Estado como normativa para dar trabajo, ha puesto el derecho laboral en jaque y derechos básicos. No hablo solamente de estabilidad laboral, sino de la aparición de situaciones gravísimas como lo sucedido en la causa “No me olvides” donde se realizaba la explotación sexual de precarizadas, siendo amenazadas con que se les iba a quitar la beca que percibían, si eso no es el extremo de la precarización laboral o una situación de atentado contra los derechos humanos y laborales, no sé qué mejor ejemplo hay”, enfatizó.

Por último, Bustamante recordó que “desde ATE bregamos hace tiempo por la necesidad urgente de un programa de regularización del empleo público para todos aquellos que vienen desarrollando su tarea en el Estado y que sea de manera digna, formándose, capacitándose y adquiriendo experiencia”.