La Junta Electoral estima un 67% el porcentaje de votantes en la provincia

La presidenta de la Junta Electoral del Chaco, Rocío Alcalá estimó en un 67% el porcentaje de votantes en el Chaco en estas elecciones legislativas 2021. Es que luego de las 18 y más allá del cierre de los comicios, mucha gente quedó votando dentro de los establecimientos educativos por lo que el número a esta hora aún no es exacto.

“Al momento, el 67% del padrón fue a votar, no obstante las lluvias. No podemos cerrar el número exacto porque a las 18 cerraron los establecimientos y quedó gente votando. Este porcentaje superó al de las PASO y en este contexto sanitario mejor al anterior pero con un día que no acompañó”, destacó en diálogo con Radio Provincia

Así, consideró como “tranquila” a la jornada tranquila electoral, con algunos inconvenientes durante la mañana que se fueron sorteando. “Si bien hubo un pedido para extender el plazo producto de la lluvia, la votación se cerró como siempre a las 18; pero los que habían concurrido antes quedó o está votando. Mañana tendremos el porcentaje definitivo”, anunció. Finalmente, confirmó que el miércoles 17, a las 7,30, comenzará el escrutinio definitivo en el Domo del Centenario, acto que arrojará los resultados definitivos de estos comicios.

