La justicia ordenó el reintegró a los afiliados de Sitech

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo pidió la devolución de los descuentos, y subsidiariamente que se aplicara un tope del 20 % a los mismos, el que se aplica en situaciones similares como, por ejemplo, embargos. La Cámara entendió que no debía resolverse dentro del marco acotado que tiene la medida cautelar, sino que debía tratarse en la acción de amparo. Sí accedió a imponer topes a los descuentos, ordenando que se reintegre en el plazo de cinco días los montos que superen dicho tope.

FALLO SECTORIZADO

Desde el gremio explicaron mediante un comunicado que se solicitó que el reintegro contemple a todos los docentes, pero en primera medida solo será otorgado a los afiliados de la Federación, “se realizó todos los pedidos en representación de un interés colectivo, el de toda la docencia, pero la Cámara aplicó el criterio de la devolución sobre los afiliados a la misma. Sobre este aspecto se realizó un nuevo pedido que al momento no se resolvió”, afirmaron. “Exigimos el cumplimiento inmediato de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en un acuerdo con la ley que obliga al Estado a acatar la medida y que no es procedente argumentar apelación alguna en cuanto que primero debe cumplir en los términos perentorios fijados”, remarcaron.

“REPRESALIAS DEL GOBIERNO”

En el mes de mayo, la Federación Sitech expresó mediante un escrito el repudio a las medidas tomadas por el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Educación de efectuar descuentos a los docentes por los días de paro realizados, “esta decisión es aberrante, de carácter confiscatorio y de despojo, dejando a miles de familias docentes sin el sustento alimentario por el solo hecho de protestar, cuando el propio gobernador y la ministra Torrente reconocen como sueldos de pobreza los de este sector. Por lo que afirmamos que el conflicto docente no terminará en la medida que no se devuelvan los mismos como condición necesaria, advirtiendo al gobierno que no se aproveche de la pandemia como lo hizo en el 2020 y que trajo como consecuencia el levantamiento del sector en el mes de febrero”, sostuvieron.