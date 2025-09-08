La Justicia ordenó reincorporar a un trabajador despedido del Instituto del Deporte

La Justicia laboral de la provincia dictó una medida cautelar que ordena al Instituto del Deporte Chaqueño la inmediata reincorporación de Osvaldo Florentino Barberan, un trabajador precarizado que se desempeñaba en la institución desde el año 2012 y que además poseía fueros como delegado gremial.

La decisión a la que accedió elDiario, firmada por el juez laboral N°4 Fabián Amarilla establece que se deben restablecer las condiciones laborales y el pago de la beca que Barberan percibía hasta el 18 de julio de 2025, fecha en que fue despedido verbalmente. La medida obliga a la entidad a mantener el «status quo laboral» del trabajador, incluyendo el pago de los haberes caídos actualizados, hasta que se resuelva la acción de amparo principal.

Argumentos del fallo

En julio de este año, Osvaldo Florentino Barberan inició una acción de amparo y solicitó una medida cautelar de innovar tras ser notificado de su desvinculación de manera verbal y sin causa justificada. Según consta en el expediente, Barberan ingresó a la administración pública en enero de 2012 a través de una beca del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplía tareas de mantenimiento en el Instituto del Deporte Chaqueño en un horario regular de lunes a viernes, registrando su asistencia con un sistema biométrico.

El demandante argumentó que, si bien su vínculo fue a través de becas renovadas sistemáticamente a lo largo de más de 13 años, en la práctica se configuró una relación laboral de carácter permanente. Al momento de su despido, su remuneración era de $110.494,00.

Un punto central de la demanda es su condición de representante sindical. Barberan fue electo Delegado Gremial en el Instituto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con un mandato vigente desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 19 de diciembre de 2026.

La decisión judicial

El juez consideró acreditados los requisitos para el dictado de la medida cautelar:

Verosimilitud del derecho: El tribunal tuvo a la vista las sucesivas resoluciones que otorgaron las becas a Barberan de manera ininterrumpida desde 2012 hasta junio de 2025, así como la documentación que certifica su cargo vigente como delegado gremial.

Peligro en la demora: Se tuvo en cuenta el carácter alimentario de su remuneración y el perjuicio que la pérdida de su fuente laboral le ocasiona al trabajador y a su familia, especialmente en el contexto económico actual.

Contracautela: Se estableció una caución juratoria que deberá prestar el demandante.

La medida cautelar, correspondiente al expediente N° 1366/2025-1-L, se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa principal de amparo, registrada bajo el expediente N° 1323/2025-1-L. El Instituto del Deporte Chaqueño y la Fiscalía de Estado serán notificados para el cumplimiento de la orden.