La Legislatura declaró a la charanda como patrimonio cultural inmaterial de Chaco

Este miércoles, la Legislatura declaró patrimonio cultural inmaterial de la provincia a la «Semba Litoraleña o Charanda», una expresión afroguaraní con más de un siglo de historia en la región.

La iniciativa, impulsada por la diputada justicialista Analía Flores junto a la Sociedad del Tambor Asociación Civil Afrodescendiente, Awon Awo Ti Oké y el Departamento de Patrimonio Inmaterial del Instituto de Cultura del Chaco, se enmarca en la Ley Provincial 1400-E de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.

La sanción por unanimidad de la Ley 4212 E, no solo otorga este reconocimiento, sino que también estableció el 1 de septiembre de cada año como el «Día Provincial de la Charanda», fecha que conmemora el natalicio del profesor Ertivio Acosta, investigador clave en la reconstrucción de la historia afrochaqueña, a quien se le dedican más de 40 años de labor.

La Charanda, expresión traída desde el Congo y readaptada en el litoral con instrumentos regionales, se desarrolló históricamente vinculada al culto de San Baltasar. Con influencias de pueblos originarios, afrobrasileñas y afrorioplatenses, adquirió un sonido único, diferenciándose de otras expresiones similares.

La aprobación parlamentaria de la norma declara de interés provincial su preservación, documentación, difusión y revitalización, designando al Instituto de Cultura del Chaco como autoridad de aplicación para promover las acciones necesarias.

Este reconocimiento representa un paso significativo en la puesta en valor de una expresión cultural que ha sido componente fundamental de la identidad chaqueña y un acto de reparación histórica hacia la comunidad afrodescendiente de la provincia.