La Liga Chaqueña de Fútbol celebra sus 95 años de vida institucional

La Liga Chaqueña de Fútbol (LChF) festeja hoy su 95 aniversario y a lo largo de su historia se transformó en una de las más importantes del interior de país con representatividad en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La entidad madre del fútbol del Gran Resistencia fue fundada el 5 de diciembre de 1925. Si bien, un incendio originado en su primera sede le robó parte de su historia, en las últimas décadas dio pasos importantes, sobre todo, merced a los desempeños de varios de sus equipos afiliados, como: For Ever, Don Orione y Sarmiento en los certámenes nacionales, recordándose la intervención del Negro en Primera División tras lograr su ascenso del exNacional “B” en la temporada ’88-’89.

Después, vinieron los Argentinos “A” y “B”, hoy denominados Federal “A” y Regional Amateur, sumándose Rcia. Central, Villa Alvear, Fontana.

Además, con su selección conquistó en 1968 la Copa Beccar Varela tras ganar el cuadrangular ante sus pares de Tucumán, Santa Fe y Mendoza.

Por último, resta destacar que el primer campeón de sus certámenes fue Sarmiento el año de su fundación y en el último Fontana, en 2019. Este año, debido a la pandemia no pudo efectuarse torneo alguno.

CLUBES AFILIADOS

Seguidamente, mencionamos los clubes que están o estuvieron afiliados a la Liga Chaqueña de Fútbol, destacándose que hubo otros con anterioridad a la fecha fundacional; pero, que pertenecieron a la Liga de Foot Ball (su anterior denominación) y que no figuran seguidamente.

Sarmiento (fundado el 24 de septiembre de 1910); Chaco For Ever (27 de julio de 1913); Rcia. Central (12 de junio de 1918); Central Norte Argentino (17 de octubre de 1926); Independiente Tirol (30 de septiembre de 1928); Estudiantes (25 de junio de 1932); San Martín M. B. (21 de septiembre de 1932); Regional (12 de octubre de 1933); C.S y D. Fontana (14 de enero de 1940); Villa Alvear (23 de enero de 1941); Municipales (28 de octubre de 1941); Juventud de Tirol (13 de febrero de 1942); San Fernando (15 de junio de 1943); Villa Elena (La Verde) (26 de noviembre de 1944)

Además, figuran Vélez Sársfield (14 de julio de 1945); Dep. Barranqueras (25 de mayo de 1946); Don Orione A.C. (*) (2 de junio de 1946); Sport. Don Orione (1 de julio de 1946); Unión de Villa Perrando (5 de noviembre de 1948); Defensores de Vilelas (14 de noviembre de 1952); El Dorado (30 de abril de 1955); Bancarios (20 de abril de 1958); Argentino del Norte (7 de agosto de 1960); Tucumán (11 de febrero de 1962); Dep. Los Andes (22 de noviembre de 1962; Club de la Universidad del Nordeste (CUNE) (23 de octubre de 1969.

También, forman parte de los clubes afiliados: YPF Gral. Mosconi (31 de octubre de 1971); Dep. Policial (11 de mayo de 1984); San Martín de la Liguria (sin datos); Dep. UTN (14 de abril de 1990); El Nacional (25 de mayo de 1991); Ctro. S. C. y Dep. Itatí (1992); Dep. Insssep (23 de mayo de 1995); Chaco Por Siempre (30 de noviembre de 1998); Esc. Mcpal. de Fontana (14 de marzo de 2000); Dep. Real (1 de febrero de 2003); Centauro FC (27 de febrero de 2003); Bariloche FC (29 de abril de 2004); Dep. DEF (18 de junio de 2004); Parque Patricios (6 de marzo de 2005); Chaco FC (sin datos); Canallas del Sur (14 de enero de 2006).

Finalmente, podemos mencionar a Dep. Esperanza (6 de marzo de 2006); Club de Amigos (11 de mayo de 2006); Tiro FC (25 de febrero de 2007); Nova FC (3 de febrero de 2008); Dep. Güiraldes (22 de febrero de 2008); Dep. Luján (8 de marzo de 2008); Dep. 12 de Junio (23 de febrero de 2009); Dep. Zona Sur (2010); Chaco Hebrón, Dep. Sameep, Dep. Barberán, Central Benítez, Fund. Gastón, Defensores de Bqueras., Dep. Rosamonte y Sport. Fontana (sin datos). (*) Cuenta con dos fechas de fundación antes de la fusión entre Don Orione y Atletic Club. La 1ª, el 25 de agosto de 1942 y, la 2ª, el 18 de diciembre de 1946.

LOS PRESIDENTES LIGUISTAS

A continuación, damos a conocer los nombres de los presidentes de la LChF con la salvedad de no existir datos entre los años 1925 a 1929 y 1937 a 1945 debido a que un incendio en su sede devoró parte de su historia.

Los mencionados: 1925-1929 (sin datos); 1930-1935, Dr. Daniel Galdiz; 1936, Francisco P. Larrey; 1937-1945, incendio (sin datos); 1946, Emilio Caravaca Pazos (pertenecía a Central Norte); 1947, Cornelio Fondovila (Central Norte); 1948-1951, Marcos Goicochea (Vélez); 1952-1953, Elías Sánchez (Estudiantes); 1954-1958, Adolfo Tomassi Testi (Central Norte); 1959-1960, Dr. Remo Pierotti (Indep. Tirol); 1961-1965, Luis De las Casas (For Ever); 1966-1967, Adolfo Tomassi Testi (Central Norte); 1968-1972, Luis De las Casas (*) (For Ever); 1972, Enrique Souilhé (For Ever); 1973-1981, Héctor Basilio Silva (Central Norte); 1982-1983, Carlos Alcides Bernardi (Sarmiento); 1984-1985, Héctor David Toledo (Villa Alvear); 1986-1987, Miguel Roffé (YPF Gral. Mosconi); 1988-1993, César Acuña (San Fernando); 1994-1997, Américo W. Mazzaferro (Central Norte); 1998-2010, Ángel Carlos Gigli (Bancarios); 2011-2013, Julio Fernando Romero (Dep. Itatí); 2014-2015, Jorge Archenti (Regional); 2016-2017, Miguel Ángel Solís (San Fernando); 2018-2019, Raúl Mosqueda (CUNE); 2020-2022, Roberto Acosta (Villa Alvear).

(*) Luis De las Casas fue reemplazado por Enrique Souilhé debido a su fallecimiento cuando cumplía el ejercicio.

Julio Schoenburg