La mamá de Cecilia pidió que su recuerdo siga en el puente

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, pidió que “la gente que va a correr, andar en bicicleta o caminar por la zona del puente llevar algo rosa para seguir manteniendo como un santuario rosa”. Criticó se haya mandado a limpiar y contó que la madre Emerenciano fue su niñera.

Luego de la marcha del domingo en el puente Chaco – Corrientes que unificó el pedido de justicia, la mamá de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero pidió a través de sus redes sociales mantener el recuerdo de la joven en ese lugar, continuando con la colocación de cintas o cualquier otro elemento color rosa.

“Pido a la gente que va a correr, andar en bicicleta o caminar por la zona del puente llevar algo rosa para seguir manteniendo como un santuario rosa. Lleven globos, cintas, remeras, cartas o lo que quieran imprimir y pegar. Esta tarde (por ayer), si puedo, voy a llevar la cara gigante de Ceci para pegarla en uno de los pilares del puente”, señaló.

Agregó: “Me gustaría que siguiera vivo todo eso, quedó muy bonito y de noche se ve lindo, me gusta cómo vuelan las telas”.

CANDADOS Y CADENAS COLOR ROSA

Poco después de ese pedido, y en base a mensajes que recibió de sus seguidores, Gloria contó también a través de su Instagram: “Me dijeron que alguien mandó a limpiar el puente y no quedó nada”. Frente a eso, propuso: “En algunas partes del mundo ponen candados como símbolo de amor. Consigamos cadenas y candados y pintémoslos color rosa. Si alguien nos quiere poner trabas, nosotros igual haremos que se acuerden de Cecilia. Si la quieren borrar, no lo van a lograr mientras yo viva”.

LA NIÑERA

Por otra parte, en una entrevista que hizo ayer por el canal nacional A24, Gloria contó que no tenía relación con Marcela Acuña ni con Emerenciano Sena, aunque dio un dato que no se conocía hasta ahora: “La madre de Emerenciano fue mi niñera, me cuidó hasta los 12 años”, reveló.

“No le tengo miedo porque si había alguien que era dura era doña Teodora, la madre de Emerenciano, y me enseñó eso, a no temerle a nadie”, resaltó.

“A la mañana es cuando más la extraño, porque yo me levantaba a correr a las 5 de la mañana, y la molestaba”, contó Gloria en otro de los pasajes de la entrevista donde recordó cómo era su hija, y también compartió un audio de los tantos que se enviaban durante el día.

“Ella está, siempre va estar. Es parte mía, está en el viento y en la tierra. Nosotras compartíamos energías. Nunca se va a ir, pero también al estar su dolor en la tierra, la gente que la lastimó la va a pagar, pero no de una forma trágica, sino que ella los va a acariciar y dar amor, y eso es lo peor para una persona oscura, la luz”, reflexionó.