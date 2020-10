La memoria de los pueblos orginarios, en su propia lengua  

A 528 años de comenzado el proceso de conquista de América y en ocasión de conmemorarse el Último Día de la Libertad de los Pueblos Indígenas, el Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y o Degradantes presenta una serie de spots audiovisuales realizados en las cuatro lenguas oficiales de Chaco: qom, wichi, moqoit y castellano. Este material tiene como objetivo difundir las funciones del Comité en toda la población chaqueña, atendiendo y respetando el derecho de los Pueblos a ser informados en su propio idioma.

Este contenido puede verse en el canal de youtube del comité: CPTCh Comité Prevencion, o por mediante los siquientes links; Qom: https://www.youtube.com/watch?v=TfnOiZKyFaU, Wichí: https://www.youtube.com/watch?v=9_nquwFyOsc, Moqoit: https://www.youtube.com/watch?v=Kvzjz_eZVbM Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=bH-5LGVcsc0

Egidio García, vicepresidente del organismo, expresó: “Estos videos son importantes porque le dan la seguridad a los Pueblos Wichí, Qom y Moqoit de que el Comité de Prevención de la Tortura está siempre al lado de los que están privados de su libertad. En estos últimos tiempos hemos tenido hallazgos de jóvenes indígenas privados de su libertad que están acusado de delitos y que no saben leer, escribir ni hablar en español. Uno dijo que de tanto que le pegaban tuvo que poner el dedo para decir que fue él, pero en ningún momento fue partícipe de los hechos. Nos decía eso en uno de las recorridas que hicimos por las comisarías”.

En este sentido, valoró la publicación de los spots: “Esta serie de videos va a ayudar mucho a que los hermanos y hermanas de los Pueblos Indígenas tengan un marco de conocimiento en su defensa cuando los detienen. Es necesario que haya un traductor, cualquier humano de la tierra que no pertenezca a una nación tiene el derecho de tener un traductor. Si en Chaco detienen a una persona de nacionalidad china, si no sabe hablar en español, tiene derecho a un traductor. Y por los Pueblos Indígenas que estamos en la provincia el Estado tiene que trabajar más, poner el énfasis en nuestras lenguas”.

La Ley Artículo 18 inciso F de la Ley 1798 B de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura establece entre las funciones del mismo “brindar el asesoramiento y el apoyo técnico en forma inmediata a las personas que presenten por sí mismos o en representación de una persona privada de su libertad a realizar una denuncia ante el Comité”. Por otra parte, en el inciso K, se promueve el diseño de “campañas de sensibilización y capacitación destinada a las personas que ejercen funciones en los centros de detención sobre la problemática de las personas en situación de encierro y la necesidad de la erradicación de la tortura, abusos, maltratos físicos y psicológicos”.

Sobre estos apartados de la ley, García relató: “Con mucho esfuerzo de trabajadores y Miembros del Comité hemos alcanzado y tomado la decisión de crear este espacio, el Área de Pueblos Indígenas, para poder trabajar recursos y materiales de difusión sobre qué es el Comité y también visualizar a los Pueblos Indígenas en este organismo. El Comité tiene un vicepresidente perteneciente al Pueblo Qom y el Área está a cargo de la Sra. Mónica Caballero que también es qomlashe. Nos enorgullece estar en este trabajo y nos llena de mucha fuerza tanto en lo material como en lo espiritual para seguir trabajando y atendiendo a los Pueblos Indígenas”.

La Ley 6604 declara lenguas oficiales del Chaco, además del Castellano-Español, a las de los Pueblos Qom, Moqoít y Wichí, preexistentes a la formación del Estado, conforme las garantías establecidas por las Constituciones Nacional y Provincial (1957-1994) y a las normativas vigentes complementarias y concordantes. El vicepresidente del Comité valoró: “Están reconocidas nuestras lenguas, pero no existe la aplicación en contenidos. Es necesario que el Estado de gobierno trabaje fundamentalmente para esto. En los lugares de atención pública no hay cartelería, son muy escasos los lugares públicos en que existen traducciones”.

Y agregó, en cuanto al acceso a la justicia: “En el STJ hay un espacio que trabaja con traductores indígenas, pero nos encontramos con una dificultad: no hay presupuesto para ellos. Por lo tanto, los que se anotaron como traductores no pueden asistir. Y las Fuerzas de Seguridad, el personal policial, cuando detienen a alguien no aplican la ley y el derecho nuestro. En el momento que se detiene o aprehende a una persona perteneciente a un Pueblo Indígena se tiene que llamar a un traductor y no hay”.

Por último, García recordó la importancia de la fecha: “El 11 de octubre es el Último Día de la Libertad de los Pueblos Indígenas. Cada región tiene su organización, tenemos varias invitaciones para participar en conmemoraciones. El 12 de octubre no hay nada que festejar sino más bien organizarnos y ponernos de pie y al frente y continuar la resistencia de los Pueblos Indígenas de este continente”.