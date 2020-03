La odisea para volver de Kenia

La atleta olímpica argentina Belén Casetta vivió una odisea para intentar volver a Argentina durante la pandemia del coronavirus, tras entrenarse durante un mes en Kenia, África, con los mejores maratonistas del mundo.

La marplatense publicó en sus redes sociales cómo vivió la vuelta al país, primero con una foto donde se la ve con un barbijo y escribió:

“Arranca mi odisea… Volviendo para la Argentina ya que las autoridades pertinentes me requieren en mi país. Tomando todas las medidas que en este momento puedo tomar… Y, ahí me estará esperando la cuarentena como corresponde!. !No perdamos el objetivo NUNCA!!!. Busquemos el lado positivo. Más tiempo para seguir entrenando y buscar nuestra mejor versión!!!!. VAMOS PARA ADELANTE GENTE !!!!”.