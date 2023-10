La Prefectura de Barranquers brinda recomendaciones para bañistas

Debido a las altas temperaturas que se registran en la zona, circunstancias que aprovechan las personas para hacer uso de distintos espejos de agua, la Prefectura de Barranqueras emite una serie de recomendaciones. Entre ellas resaltan concurrir únicamente a lugares habilitados como balnearios, donde podrán realizar prácticas de natación u otros deportes acuáticos, contando con servicio de guardavidas y seguridad para la asistencia de las personas que las usufructúan.

Los lugares no habilitados, son peligrosos, ya que no cuentan con el boyado correspondiente que indica los límites de la zona balnearia. El lecho del río en esos lugares puede presentar elementos cortantes, raigones, troncos enterrados, entre otros, que pueden provocar lesiones a los bañistas. Cabe aclarar que los Bancos de Arena no son lugares seguros para permanecer debido a su inestabilidad. Es importante aclarar que los menores nunca deben concurrir solos a los espejos de agua, aun cuando fueren playas habilitadas, sino que deben hacerlo acompañados por una persona mayor.

Se informa que la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo periódicamente controles náuticos deportivos, verificando el cumplimiento de la normativa vigente y procediendo, además de labrar las actas contravencionales correspondientes en caso de incumplimiento.

NAVEGANTES

Se recomienda a los navegantes algunas medidas de seguridad a tener en cuenta, antes y durante la navegación. Para ello, es necesario avisar a una persona allegada a qué lugar van y cuándo vuelven de navegar, previo a iniciar una navegación, también se debe registrar su salida en la guardería, club náutico y mantener la comunicación por cualquier inconveniente.

Finalmente se deberá navegar lo más cercano a la costa que sea posible y lo más alejado del canal apto para embarcaciones de mayor calado. Asimismo, se tendrá que respetar las velocidades de maniobras, y respetar la capacidad máxima de carga de la embarcación, tanto en peso como en personas, sin olvidar de usar chaleco salvavidas en todo tipo de embarcación. Teniendo en cuenta que el uso del chaleco salvavidas para menores de edad es obligatorio.