La recaudación tributaria alcanzó los $12,8 billones en marzo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que el resultado de marzo fue de $12,8 billones. Además del empuje de Ganancias y los cambios en el IVA, tiene que ver con el bajo piso de comparación de 2024 y porque actualmente rige el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría que el año pasado no estaba.

Cuánto recaudó cada impuesto

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $4.3 billones y tuvo una variación interanual de 55%. El IVA Impositivo aumentó 65,0%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 40,2%.

Por su parte, Por su parte, El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 110,8%, con ingresos por $2.2 billones. El resultado se debió al incremento de las retenciones de los empleados en relación de dependencia y jubilados. Esto obedece a una menor base de comparación debido a que en marzo 2024 se encontraba vigente el “Impuesto cedular a los altos Ingresos” que afectaba a solo a unas 2000 personas.

De acuerdo con la información oficial, En el Impuesto a los Créditos y Débitos se alcanzaron $ 942.729 millones, con un incremento interanual de 57%. «Incidió negativamente que este mes contó con tres días hábiles menos en comparación con el año anterior», indicó ARCA.

En tanto, en materia de recursos para la seguridad social, se registró una fuerte suba que se relaciona más que nada con la mejora de los ingresos de los empleados registrados, por encima de la inflación, y a la baja base de comparación respecto de marzo del 2024. Los ingresos aumentaron 99,1%, al sumar $3.46 billones. ARCA indicó que también incidió a favor «el incremento del tope máximo de la base imponible de aportes de empleados en comparación al año anterior».

En relación a el comercio exterior, en Derechos de Exportación se obtuvieron $589.467 millones con una variación interanual de 90,1%, hecho que se debe más que nada a la suba del tipo de cambio.

Fuente: Ámbito