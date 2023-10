«La reforma judicial es una deuda de la democracia»

En la entrevista con Lucila Masín, también hubo un momento para reflexionar acerca del rol de la Justicia en el país, la provincia y la vida política del país.

Como diputada nacional, Masin integra las comisiones que debaten el juicio político que actualmente se lleva adelante a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, la comisión de Juicio Político formuló los cargos contra los supremos por tres causales: el fallo del 2×1 a los genocidas, la acordada de coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura.

Ahora, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar su descargo. Luego, la comisión presentará las acusaciones formales, las dictaminará – porque el oficialismo tiene mayoría – y ya quedarán listas para ser llevadas al recinto.

Para Masin “es necesario y es posible” impulsar una reforma íntegra de la Justicia. La forma en que ciertos sectores del Poder Judicial ejercen sus funciones “se ha convertido en un método extorsivo para aceptar o rechazar determinados temas”, advierte. Así recuerda el momento histórico que vivió el país en el intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Como mujer en la política, lo que ella ha atravesado desde su individualidad, desde su referencia de política institucional, es producto de tener la Justicia que tenemos. Hoy tenemos una justicia que funciona a partir de intereses y de responder a determinados sectores. A ver, ¿cómo nos explicamos que hasta el día de hoy todo el proceso judicial del intento de magnicidio hacia Cristina no haya sido esclarecido? ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo un diputado de la Nación, del que se tiene altas sospechas de estar involucrado en todo este proceso, no haya sido desaforado, no haya sido sacado de la Cámara de Diputados? Teniendo un diputado nacional como Millman, que está sospechado de estar involucrado en el intento de magnicidio de Cristina, siga ocupando una banca”, analiza.

Lucila Masin habla de la distinta vara que existe en el poder judicial que no es más que la misma vara que esta institución utiliza para juzgar otros hechos en los que se encuentran involucradas las mujeres.

“Yo creo, fundamentalmente, no solo desde la política partidaria. Hay que hacer un acuerdo y un consenso con la sociedad. La sociedad tiene que entender y saber qué estamos discutiendo, porque muchas veces cuando vislumbramos los problemas de la Argentina, siempre nos responsabilizamos, siempre responsabilizamos al poder ejecutivo o al poder legislativo. ¿Y el poder judicial qué? ¿Qué rol tiene? ¿cómo actúa? ¿Qué representatividad tiene? O sea, digo, hasta en la sociedad misma no hay una interpelación de qué rol cumple el poder judicial. Porque tu libertad depende también del accionar de estos magistrados, de estos jueces y de estos fiscales. Las causas pueden avanzar en función de quién está al frente”, cuestionó la diputada nacional.

