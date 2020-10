La Selección entrenó, viajó y se instaló en suelo boliviano

La Selección argentina realizó ayer su último entrenamiento en Ezeiza y, a las15.30, partió rumbo a La Paz, donde se instaló y enfrentará a Bolivia mañana, a las 17, por la 2ª fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El técnico Lionel Scaloni comenzó a definir el equipo, del que pretende modificar la menor cantidad de jugadores posible, aunque tiene al menos una duda en la defensa y otra en el mediocampo.

Una de las incógnitas está en el lateral derecho. Ante Ecuador, el titular fue Gonzalo Montiel, aunque fue reemplazado por Juan Foyth restando 6’ para el final del encuentro. La otra está en el sector izquierdo del mediocampo. Marcos Acuña sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho y, si bien no está descargado, el entrenador esperará hasta último momento para decidir si juega o no.

En principio, el que correría con ventaja ante un eventual cambio sería Exequiel Palacios. Desde atrás, los que aparecen con opciones son Eduardo Salvio y Nicolás Domínguez.

El seleccionado argentino se entrenará hoy en el estadio de The Strongest, a las 16, y luego quedará concentrado. Si bien las dudas comenzarán a disiparse allí, podría formar con Franco Armani; Foyth o Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña, Salvio o Palacios; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DYBALA NO VIAJÓ

Paulo Dybala, quien no pudo estar ante Ecuador por un malestar intestinal, no está totalmente recuperado y no estará mañana en la continuidad de las Eliminatorias.

El futbolista de Juventus se movió de manera diferenciada en los últimos dos días y ayer, debido a que no está recuperado, se decidió que no viaje a La Paz.

Finalmente, luego de la baja de Paulo Dybala, son 26 los futbolistas que están a disposición de Scaloni para el encuentro de mañana.

DOS NOCHES EN LA ALTURA

“Generalmente se hace una escala previa en Santa Cruz de la Sierra y después se viaja a La Paz; pero, este año iremos directamente a La Paz el día anterior o dos días antes porque nos evitamos un montón de problemas de logística”, aseguró días atrás Lionel Scaloni en Líbero.

El objetivo de la selección es evitar transportes, minimizar los riesgos, incluso a sabiendas que la mayoría de los especialistas no recomiendan llegar directamente ni pasar tanto tiempo en la altura, que en el caso de La Paz es de 3.650 metros sobre el nivel del mar.

El antecedente más reciente que lleva tranquilidad al cuerpo técnico es el de Boca, que en agosto del año pasado utilizó esta metodología para Quito (allí la altura es de 2.850 metros). Alfaro, quien era entrenador del Xeneize, se refirió a experiencias previas.

”La última vez con Arsenal nos comimos seis goles” y conversó con preparadores físicos y médicos, quienes le dijeron que para adaptarse totalmente iba a necesitar entre 15 y 20 días, por lo que ninguna de las alternativas ciento por ciento confiable.

Finalmente, aquel partido entre el Xeneize y Liga terminó 3-0 y dejó prácticamente cerrada la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

BOLIVIA QUIERE SACAR PROVECHO

Que Bolivia pierda en su visita a Brasil en la 1ª fecha de las Eliminatorias era algo esperado por el técnico César Farías. Sin embargo, el 0-5 fue un golpe fue fuerte para el entrenador. Por eso, comenzó a delinear lo que será el encuentro frente a la Argentina en la altura de La Paz.

Analiza realizar varios cambios con jugadores que ni siquiera estuvieron presentes en la goleada del viernes pasado y aprovechar al máximo los 3.600 mts. del Hernando Siles.

“No hay excusas y ningún tipo de reproches a los jugadores. Nos ganó Brasil y la responsabilidad es totalmente mía. No tiene nada que ver jugar en el Hernando Siles con jugar en otras ciudades, no se le parece en nada”, dejó en claro Farías.

Por eso, la presencia de varios que no viajaron a Brasil. Una es incluir en ataque a Marcelo Martins y Jaume Cuéllar, dos delanteros que se quedaron en La Paz para adaptarse mejor a la altura.

También podría haber modificaciones en la mitad de la cancha, ya que tampoco llevó a Raúl Castro, Alejandro Chumacero y Junior Sánchez. Los tres volantes podrían darle mayor dinámica al juego de los bolivianos.

Hace pocos meses, Farías dejó el claro que iba a buscar hacer diferencias en La Paz, sacando provecho de la altura. “Hay que evitar el lamento boliviano que somos los pobrecitos. Que digan que somos malitos, no importa, pero que a los rivales queremos comerles el hígado en la altura, sí”, sostuvo en ese entonces.