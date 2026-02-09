DestacadasEl PaísÚltimas noticias

La UTA amenaza con un paro de colectivos en todo el país

El gremio apuntó contra los empresarios de transporte de las provincias y les pidió respetar los acuerdos salariales firmados en el AMBA. "En todo momento procuramos la paz social", aseguraron.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un paro de colectivos en todo el país en caso de que las cámaras empresariales del sector no cumplan con el acuerdo paritario.

«Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA», apuntaron.

A través de un comunicado que lleva la firma del secretario general Roberto Fernández, la UTA advirtió que los trabajadores son «protagonistas y no meros espectadores».

«Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país», apuntaron.

Amenazan con paro de colectivos en todo el país

En esa línea, el gremio denunció que «se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 debe cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA».

Caso contrario -advirtieron- el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior.

Asimismo, reiteran que «los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA».

«Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores», indicaron.

A la vez, la UTA apuntó que «resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja».

«Queremos saber que no es cierto que no les alcanza», finaliza el documento.

Fuente: Ámbito Financiero

