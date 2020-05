La Whasek se manifestó en la ruta por la liberación de uno de sus integrantes

Integrantes de la Guardia Whasek llevaron adelante en las primeras horas de ayer una manifestación en la ruta 3, tras la detención de uno de los integrantes de la agrupación Carlos José Peñaloza, y la imputación de otros integrantes por el accionar en el operativo realizado hace días en el acceso a El Sauzalito, que terminó con el secuestro de 27 kilos de coca que eran trasportados de manera ilegal por una pareja y un menor.

Ese fue el operativo que generó una especie de tensión entre la Policía y la Guardia sobre las atribuciones y poderes de cada uno, que impulsó la intervención de la Fiscalía de Investigaciones de Nueva Pompeya, a cargo de Marcelo Bordón, que abrió múltiples causas e investigaciones a raíz de este hecho.

En este contexto, el fiscal inició varias causas, entre las que se encontraban el accionar de integrantes de la Whasek en el mencionado operativo. Por esto, a poco más de tres semanas, Bordón ordenó la detención de Carlos Peñaloza por resistencia y atentado contra la autoridad, usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Además, la incorporación de otros integrantes que estuvieron ese día en el operativo y quedaron registrados en los videos que forman parte de la investigación.

El fiscal confirmó a este medio que “tiene diez días para determinar si se dicta la prisión preventiva o se libera a Peñaloza». «Seguimos tomando declaraciones y reuniendo pruebas. Hasta el momento, seguirá detenido”, aseveró Bordón.

Por esto, los integrantes de la Whasek se concentraron a la altura del lote 4 de la Reserva Aborigen para pedir una audiencia con autoridades judiciales. La intención era entregarles en mano los petitorios de asistencia a la comunidad.

Al respecto, Ariel Fabián confirmó a elDIARIO de la Región: que el pedido sostiene que “debe liberar inmediatamente a Peñaloza por varios motivos: primero porque no hay peligro de fuga y no hay forma de entorpecer la causa». «Esos los únicos requisitos para mantener presa a una persona y acá eso no pasa”, comentó.

“Y encima no respeta la prevención sanitaria respecto a coronavirus. Detienen innecesariamente exponiendo a personal policial y al imputado. La guardia siempre estuvo a derecho, cada vez que lo citaron”, argumentó.

Finalmente, las autoridades judiciales dialogaron con el cacique Amancio Reinoso y se logró liberar el tránsito a media calzada.