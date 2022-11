La yerba de la Selección en Qatar es de una cooperativa correntina

La Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, que produce la famosa yerba Playadito, y que el miércoles se desayunó con una publicación en la red social Twitter que confirmaba que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le lleva a Lionel Messi y compañía ese producto para cuando tomen mate en la concentración. Si bien es verdad que una parte del equipo usa la uruguaya Canarias (que se produce en Brasil), ver una marca nacional en el equipaje de la selección que nos va a representar en el Mundial de Qatar 2022 le sacó una sonrisa a más de uno.

Sobre todo, a los 126 asociados y 350 empleados que tiene la institución en Colonia Liebig, una localidad fundada en 1924 por un grupo de alemanes en el departamento correntino de Ituzaingó, donde hoy viven casi 2.500 habitantes. “Uno tiene el sueño de participar de un Mundial, pero no teníamos idea de las valijas repletas con nuestra yerba. Uno siempre sueña con ese momento, es el sueño del pibe”, expresó aún sorprendido Ricardo Handziak, presidente de la cooperativa que produce Playadito.

Sin embargo, no negó que les «sorprendió ver en valijas de argentinos una yerba uruguaya. Le hubiera pasado lo mismo a ellos si sus jugadores llevaran la yerba argentina. A nosotros no nos gusta la yerba de ellos, que es más fina y más fuerte. Y a ellos no le gusta la que producimos nosotros, que es más con hoja y con palo».

Hoy Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig tiene 95 años y su marca Playadito lidera el mercado argentino de la yerba y se encuentra presente en 12 países en todos los continentes, con una producción anual de 36 millones de kilos de producto elaborado. «Estamos exportando, incursionando, vendiendo en pequeños volúmenes principalmente a China, donde somos la marca de yerba más vendida. Y exportamos a Chile, Francia, España y Estados Unidos, hay quienes lo consumen como mate y otros como mate cocido”, detalló Handziak en radio Dos de Corrientes.

“Para vender afuera primero hay que ser profeta en su tierra. Nosotros entendemos que los argentinos que están por el mundo deben comprar Playadito y así nos fueron conociendo en otros países”, sostuvo. Fuente: Ansol