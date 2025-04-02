Lagarde: «Los aranceles de Estados Unidos serán perjudiciales para el mundo»

Las políticas arancelarias estadounidenses están generando incertidumbres globales y tendrán un impacto negativo en todo el mundo, advirtió este miércoles la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

«Será negativo para todo el mundo y la densidad y durabilidad del impacto variará dependiendo del alcance, productos gravados, cuánto dure y si hay negociaciones o no», declaró Lagarde a radio Newstalk en Irlanda.

Apuntó que la escalada de aranceles no daña solo a los países que reciben esta medida, sino también al país que los impone .

Tales disputas, pronosticó, suelen acabar con todas las partes volviendo de nuevo a la mesa de negociación.

Lagarde enfatizó los crecientes niveles de incertidumbre, con las medidas arancelarias de Estados Unidos como factor significativo que contribuye a incrementarla.

«Simplemente, no sabemos realmente a día de hoy (cuando se supone que anunciarán los aranceles) cuál será el trato para el resto del mundo», expresó.

Ella añadió: “La predictibilidad es algo que escasea mucho por el momento”.

En una entrevista reciente con un programa francés de televisión, Lagarde también sugirió que los aranceles de Estados Unidos pueden servir como llamada de atención para la Unión Europea.

«Podemos decidir juntos tomar el destino en nuestras propias manos y creo que es una marcha hacia la independencia», finalizó.