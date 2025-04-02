El MundoÚltimas noticias

Lagarde: «Los aranceles de Estados Unidos serán perjudiciales para el mundo»

La presidenta del Banco Central Europeo sumó así su evaluación negativa al respecto a la de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 2 de abril de 2025
0 8 1 minuto de lectura

Las políticas arancelarias estadounidenses están generando incertidumbres globales y tendrán un impacto negativo en todo el mundo, advirtió este miércoles la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

«Será negativo para todo el mundo y la densidad y durabilidad del impacto variará dependiendo del alcance, productos gravados, cuánto dure y si hay negociaciones o no», declaró Lagarde a radio Newstalk en Irlanda.

Apuntó que la escalada de aranceles no daña solo a los países que reciben esta medida, sino también al país que los impone.

Tales disputas, pronosticó, suelen acabar con todas las partes volviendo de nuevo a la mesa de negociación.

Lagarde enfatizó los crecientes niveles de incertidumbre, con las medidas arancelarias de Estados Unidos como factor significativo que contribuye a incrementarla.

«Simplemente, no sabemos realmente a día de hoy (cuando se supone que anunciarán los aranceles) cuál será el trato para el resto del mundo», expresó.

Ella añadió: “La predictibilidad es algo que escasea mucho por el momento”.

En una entrevista reciente con un programa francés de televisión, Lagarde también sugirió que los aranceles de Estados Unidos pueden servir como llamada de atención para la Unión Europea.

«Podemos decidir juntos tomar el destino en nuestras propias manos y creo que es una marcha hacia la independencia», finalizó.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 2 de abril de 2025
0 8 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

PAMI actualizó su lista: los 12 medicamentos con cobertura total en octubre

Hace 17 horas

Palestinos regresan a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamás

Hace 17 horas

Cooperación para proteger la flor y fauna misionera del desmonte

Hace 18 horas

Crisis en las empresas recuperadas: ¿cuál es la situación del sector en la era Milei?

Hace 19 horas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba