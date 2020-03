Las guardias mínimas del Municipio trabajan en la zona sur

El Municipio de Resistencia continúa realizando tareas de erradicación de minibasurales, limpieza de desagües y desmalezamiento en los espacios verdes lindantes a las avenidas Nicaragua y Bogotá, desde Arribalzaga hasta la ruta 11. Estas acciones se enmarcan dentro del programa Resistencia + Limpia, y son coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos y sus subsecretarías dependientes.

Cinco equipos trabajaron con bateas, camiones, retroexcavadoras y tractores especiales para el corte de pasto. Las cuadrillas contaron con la cantidad mínima de trabajadores para evitar la acumulación de personas y así prevenir el contagio de coronavirus.

El subsecretario de Emergencia, Defensa Civil y Red Social, Miguel Rolón, afirmó: “A pesar de la cuarentena obligatoria, aseguramos a la comunidad que los servicios públicos seguirán trabajando normalmente en todos los barrios de la ciudad”.

Sobre los trabajos puntuales que se efectuaron a lo largo de las avenidas Nicaragua y Bogotá, explicó: “Además de la eliminación de basurales pequeños a cielo abierto, desmalezado y limpieza de pulmones verdes, también se sanearon los drenajes pluviales que funcionan como conectores”, y agregó: “Los pastizales que había en ese sector tapaban el canal conector sur, ubicado entre las avenidas Soberanía y Malvinas Argentinas, lo que provocaba inundaciones”.

Asimismo, el funcionario hizo especial hincapié en que: “Los minibasurales de esta zona fueron suprimidos hace dos días y se volvieron a reactivar, lo que quiere decir que la gente no solamente no está respetando el aislamiento social obligatorio, sino que también sigue tirando residuos en lugares donde no debe”, y añadió: “Esto genera un contratiempo, porque debido a los protocolos de seguridad y prevención en este contexto de pandemia, no contamos con los suficientes agentes municipales para cubrir otra vez esas superficies afectadas”.

En la misma sintonía, Rolón detalló: “Para preservar los recursos humanos, los equipos que están trabajando cumplen con las disposiciones nacionales, provinciales y municipales de prevención, y tienen la protección necesaria para realizar su tarea, con guantes, barbijos y alcohol en gel, y ninguno tiene contacto con el público”.