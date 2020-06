Las pymes piden al gobierno ayuda para pagar el aguinaldo

El vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, dijo este miércoles que las pymes «están pasando por un momento muy crítico», y aseguró que necesitarán ayuda del Estado para afrontar el pago de aguinaldos.

«Estamos reclamando la posibilidad de que el Gobierno, de la misma manera que dio los ATP, pueda ayudarnos a afrontar el pago de aguinaldos», dijo Diab en diálogo con El Destape.

Señaló: «llevamos más de dos años con volúmenes de ventas negativos, empezamos el año con expectativa de un cambio de política económica que podía mejorar, pero justo nos toca esta pandemia y ya desde ahí algunos sectores empezaron a ver las problemáticas».

Diab detalló que «en las empresas exceptuadas verificamos una caída de las ventas de cerca de 60% interanual, de abril a abril; en mayo algunas incorporaron la venta online y telefónica, pero la gran mayoría de las pymes por ahora no accede a ese sistema».

«Las pymes estamos solicitando un rescate fiscal, económico y financiero; si tenemos deudas impositivas, con proveedores, alquileres, personal, los bancos, mal podremos avanzar sobre el pago de aguinaldos», agregó.

Asimismo, dijo que es necesario que el ATP «continúe fuera del aguinaldo, porque esto no termina el mes que viene, el amesetamiento del consumo está, se nota y no va a modificarse, es preferible sostener el personal y la empresa actuando, que después tener que dar subsidios porque la empresa cerró».

Acerca del cierre de empresas, dijo que «10% cerraron y hay tendencia de ir subiendo, muchas abrieron sus puertas, pero cuando tengan que afrontar los costos que están adeudando tenemos entendido que van a dejar su local, con lo cual hay perspectiva a ir al 20%».

«No nos quejamos que (el ATP) lo reciban los grandes, pero primero tiene que priorizarse a las pequeñas y micro empresas que son el 70% de las empresas del país», concluyó Diab.

COMERCIOS QUE “NO VOLVERÁN”

Por otro lado, y acorde al informe que este matutino publicó ayer, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, afirmó que el 11,5% de los locales comerciales que cesaron sus actividades por la pandemia de coronavirus «no volverán a abrir» una vez finalizada la emergencia.

«Es una realidad inexorable, había que luchar contra la pandemia, hay que proteger la salud y estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo el presidente (Alberto) Fernández, pero la economía es un tema complicado, tampoco hay vida si no hay economía», sostuvo Grinman en declaraciones a radio La Red.

El porcentaje de cierre estimado por la CAC alcanza a aproximadamente 40.000 comercios de todo el país, aunque el epicentro del problema en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

«La realidad es que hay dos países. Uno es el AMBA y el resto del país es diferente, con muchas provincias que no tuvieron infectados o con muy poco porcentaje», indicó el titular de la CAC.

En estos últimos lugares, explicó, «era necesario abril la actividad comercial», porque ello iba a «servir como muestra de cómo funcionaban las cosas».

Al respecto, destacó que muchos comercios, a pesar de la apertura, «están vendiendo un 30% menos que antes de la cuarentena».

Grinman mencionó «sectores muy castigados» como el de indumentaria, calzado, gastronomía y hotelería, y enfatizó el caso del turismo, una actividad que «puede tardar años en recuperarse».

Consideró que la pandemia va a dejar consecuencias peores que la crisis del 2001 en la cual la actividad productiva, «aún con hiperinflación, seguía funcionando».

«Con lo que no se puede funcionar en con depresión. Cuando se cierran los locales no hay posibilidad, no hay expectativas, no hay futuro», remarcó.

«En términos generales, el Gobierno actuó de la mejor manera posible, con muy pocas herramientas como la emisión monetaria», algo que, dijo, «no nos tiene que asustar porque es preferible tener una alta inflación antes que tener una depresión».