Las ventas por el Día de la Madre cayeron más de 25%

El secretario Gremial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González deslizó que en comparación con año pasado se registraron un 25,1% menos de ventas en el Día de la Madre.

González explicó que ante la subida del dólar los grandes proveedores no generaron un precio, lo cual causa un problema en el negocio de barrio, dado que no sabe que precios manejar. Además, sostuvo que se necesita mayores medidas para reactivar la microeconomía, ya que las baterías de créditos propuestas por el gobierno nacional, no son la respuesta que los comercios necesitan ya que implica préstamos.