Liga Española: Real Madrid, el campeón anticipado

Real Madrid se consagró ayer campeón de la Liga Española al superar por 2-1 a Villarreal, en la 37ª y penúltima fecha del certamen.

El Merengue sabía que con un triunfo se aseguraba el título más allá de lo que sucediera con Barcelona y Osasuna, y concretó el objetivo para quedarse con el 34° título de la historia. Así, cortó una seguidilla de dos consagraciones consecutivas de los catalanes.

Benzema apareció a los 29’ de la primera etapa para abrir el marcador, llegar a los 20 tantos y quedar a tres de Lionel Messi, el máximo anotador liguista, quien ayer hizo uno en la derrota de Barcelona.

A la media hora del complemento, Sergio Ramos se fue al ataque, cayó en el área y el árbitro cobró penal, que nuevamente no pareció ser… Pensando en esta pelea por el goleador del torneo, se estimó que lo iba a patear Benzema; sin embargo, se paró el defensor. Y, en vez de ejecutar directo al arco se la tocó a Benzema para que convirtiera, pero la jugada fue anulada por invasión.

De esta manera, se tuvo que ejecutar de nuevo y ahora sí fue Benzema, quien llegó a su doblete. Vicente Iborra, a 7’ del final, le puso cifras definitivas al encuentro con un muy buen cabezazo.

Gracias a su enorme seguidilla de victorias, Real Madrid le sacó siete unidades al Barcelona a falta de una fecha para el cierre del campeonato.

EXPLOTÓ LIONEL MESSI

Lionel Messi, capitán de Barcelona, habló luego de la derrota de su equipo ante Osasuna (2-1). Pulga fue muy crítico con el nivel de los Culés y aseguró que será muy difícil ganar la Champions League.

«La verdad es que no esperábamos terminar de esta manera; pero, marca un poco cómo fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil. Perdimos muchos puntos que no deberíamos. Madrid hizo lo suyo; pero, nosotros ayudamos para que esta liga se la lleven ellos. Tenemos que ser autocríticos», declaró.

«Antes dije que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganemos la Champions y quedó demostrado que no nos alcanzó ni para la liga. Si queremos pelear por la Champions, tenemos que cambiar muchísimo. Sino, el partido con Nápoli lo vamos a perder también», agregó.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas. «La gente está muy caliente con todo lo que vio en la temporada y es normal. Se está quedando sin paciencia porque nosotros no le damos nada», concluyó Messi.

SETIÉN, EN LA CUERDA FLOJA

Quique Setién, entrenador de Barcelona, habló luego de la derrota y puso en duda su continuidad. «Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías, por supuesto. Estoy convencido que vamos a ser un equipo diferente. Con una actitud anímica a tope y que afrontaremos la Champions con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar. Lo demás no puedo controlarlo. Estas situaciones las he vivido. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme», expresó el técnico. «Espero dirigir en la Champions, pero no lo sé», agregó.

DESCENDIÓ MALLORCA

La agonía de Mallorca, que cuenta con Pablo Chavarría y Luka Romero, llegó a su fin: matemáticamente ya es equipo de 2ª división, al perder 2-1, ante un Granada que mantiene vivo su sueño de clasificar a la próxima Europa League.

El colombiano Juan Camilo «Cucho» Hernández marcó el gol de la esperanza; pero, sentenciaron la suerte mallorquinista Víctor Díaz y Carlos Fernández.