Liga Italiana: Juventus perdió y quedó trunco su festejo

Juventus, capitaneado por Paulo Dybala, perdió ayer frente a Udinese, por 2-1,con buenas actuaciones del arquero Juan Musso y el mediocampista Rodrigo De Paul, y postergó su festejo de campeón de la Serie “A” de la Liga Italiana a tres fechas del final.

La Vecchia Signora se adelantó en el marcador por intermedio de Matthijs de Ligt. Sin embargo, tras un par de buenas intervenciones de Musso, Udinese reaccionó en el complemento y Ilija Nestorovski marcó el empate parcial.

En una de las últimas jugadas del partido, Seko Fofana -de contragolpe- le dio los tres puntos a Udinese, que dio un paso fundamental para la permanencia.

Con este resultado, Juventus quedó con seis puntos de ventaja sobre Atalanta, que hoy a las 16.45 y con televisación de Espn abrirá la fecha 36 frente a Milán.

En el otro partido de la jornada, Lazio (con Joaquín Correa) derrotó a Cagliari, por 2-1. Giovanni Simeone abrió el marcador para Cagliari y Lazio lo revirtió en el complemento con goles del serbio Sergej Milinkovic-Savic y Ciro Immobile.

Principales posiciones: Juventus 80 puntos; Atalanta 74; Inter 73; Lazio 72; Roma 61; Milán 59; Nápoli 56. Brescia y Spal descendieron.

GRAVE ACUSACIÓN CONTRA DAVID VILLA

Hace poco menos de una semana, una joven identificada como Skyler B. realizó una grave denuncia en su cuenta de Twitter contra David Villa. En su publicación, la mujer relató episodios de acoso sexual por parte del exdelantero español, cuando ella trabajaba como empleada de New York City, club en el que el Guaje jugó entre 2015 y 2018.

Su denuncia pública trascendió en los medios de Estados Unidos y el club decidió abrir una investigación para aclarar la situación. Tras la repercusión que tomó el tema, Villa desmintió lo sucedido.

«Pensé que estaba teniendo la oportunidad de toda una vida cuando obtuve esa pasantía. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba todos los putos días. Las mujeres son valientes para contar sus historias en voz alta», describió Skyler B. en su cuenta.

Además, agregó: «Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente».

Al trascender la publicación de la exempleada de New York City, el club publicó un comunicado en el que asegura haber «tomado nota de las acusaciones realizadas por una ex trabajadora en las redes sociales», y expresó: «Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto».

“SON FALSAS”

Por su parte, el Guaje desmintió las acusaciones: «Quiero negar las acusaciones hechas hacia mí. Estas acusaciones son absolutamente falsas», agregó Villa, y continuó: «No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni de New York City FC. Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del club».