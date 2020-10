Ligas Agrarias: Casación confirmó las condenas

Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictaminadas por el Tribunal Oral Federal que intervino en la Causa Ligas Agrarias, del año 2019, y la que fueron sentenciados a prisión a perpetua a prisión perpetua el ex militar José Tadeo Bettolli y el ex policía Alcides Sanferraiter, por homicidio, el ex agente José Rodríguez Valiente a cuatro años por encubrimiento, y a 18 años el también efectivo de la Policía (re) Eduardo Wischnivetzky por privación de libertad y tormentos. (Miguel González resultó absuelto).

La etapa oral del juicio comenzó el 5 de abril de 2019 y culminó el 25 de junio con la sentencia condenatoria, y si bien se enfocó en casos puntuales, durante los debates se reconstruyó el accionar represivo del terrorismo de Estado en el interior chaqueño contra los trabajadores rurales durante la última dictadura. El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias , Roció Alcalá y Luis González.

Los asesinatos perpetrados por Bettolli y Sanferraiter fueron los de Ñaró Estigarribia y Carlos Piccoli, referentes de las Ligas Agrarias que fueron emboscados y ametrallados en distintos lugares y momentos pero siguiendo una idéntica metodología de camuflaje de la operación de ejecución en “enfrentamiento”, al más puro estilo “Masacre de Margarita Belén”. Al ex oficial sumariante José Rodríguez Valiente ( con una abultado historial de denuncias por torturas y dos condenas por ello en las causas Caballero / Brigada) se lo sentenció a cuatro años de prisión por encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un “enfrentamiento”. Asimismo, el ex comisario Eduardo Wischnivetzky fue hallado culpable de privación de ilegítima de la libertad y tormentos agravados en tres hechos, contra los trabajadores rurales Modesto Meza, Hipólito Britez y Santos Brítez.

JUICIO Y CASTIGO FIRME

La resolución la tomaron por unanimidad los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación el pasado 19 de Octubre.De este modo, Casación confirmó las condenas a prisión perpetua contra Bettolli, como coautor penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el número de participantes” respecto del hecho que tuviera como víctima a Raúl Eduardo Gómez Estigarribia; contra Safenreiter, como coautor penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por alevosía” respecto del hecho que tuviera como víctima a Carlos Servando Piccoli y a 18 años de prisión contra Wischnivetzky, como autor del delito de “privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados” que tuvieron como víctimas a Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza.

En cada uno de los casos los jueces realizaron un minucioso análisis de las pruebas que permitieron la reconstrucción de los hechos y respondieron con mucha solidez a los planteaos y objeciones de cada una de las defensas. Además, había quedado firme por no ser apelada la Condena a 4 años de prisión contra el Comisario General Rodríguez Valiente por el delito de encubrimiento de ambos homicidios.

Por último se analizó el contexto de acontecimiento de los crímenes, en los mismos términos que el Tribunal de Resistencia , refiriendo “las Ligas Agrarias – desarrolladas en las provincias del nordeste- en particular, se apoyaban en el factor de marginalidad que poseían los pequeños productores, campesinos y trabajadores rurales en el contexto de la sociedad capitalista vigente. Las Ligas Agrarias representaron entonces un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos, que viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años 70 colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años”.

En lo atinente al plan represivo, se afirma que “el Ejército Argentino movilizó efectivos al interior de Chaco, incluidos también los cuadros de la Policía provincial, que por normativas de facto vigentes a la época les estaban subordinados. En lo que se conoció como lucha contra la subversión y en la persecución de los consideraban elementos hostiles -de suyo, en la práctica así fueron considerados los miembros de Ligas Agrarias-, se ejecutaron operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigentes”.

TERRORISMO DE ESTADO Y LIGAS

Raúl Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Carlos Piccoli se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Alcides Sanferraiter y Cárlos Chavez (fallecido). Santos Britez y Modesto Meza relataron que el 30 de agosto de 1976 fueron detenidos por personal de civil, pero “con borceguíes y armas largas” y llevados a un paraje, el Lote 20, de la localidad de Villa Berthet donde fueron sometidos vendados y sometidos a torturas durante un operativo comandado por Eduardo Wischnivetzky a cargo de la Comisaría de Vila Ángela- y en comisión de servicio en la jurisdicción de la Comisaría de Villa Berthet.

En lo referido a la condena a Rodríguez Valiente a cuatro años vale aclarar que el código penal de la época (1976) tenía como máximo previsto para el delito de encubrimiento tan sólo 2 años de prisión, y sin agravantes. Por ello se configura esa normativa como ley penal más benigna, y en esa línea y ante la posibilidad de que se reproche algún tipo de nulidad por parte de la defensa el Ministerio Publico Fiscal presentó el pedido de 2 años de prisión por cada uno de los 2 dos casos de encubrimiento que se le imputan al ex oficial sumariante, quien además cumple dos condenas por torturas desapariciones y violación en la Ex Brigada.