Lionel Messi donó 500.000 euros a la Fundación Garrahan

Lionel Messi realizó una importante donación a la Fundación Garrahan, para colaborar en la lucha contra la pandemia del coronavirus: destinó 500.000 euros a la campaña de recaudación «Juntos por la salud argentina».

Esa suma, que llega a través de la Fundación Messi, servirá para la compra de insumos de protección para los profesionales de salud y equipamiento, pensando en abastecer el sistema sanitario.

En una primera etapa, ya se concretó la entrega a diferentes instituciones del país: el hospital José María Cullen (Santa Fe), hospital provincial del Centenario (Rosario), hospital de Pediatría Garrahan (Capital Federal), hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría (Buenos Aires), hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta (Cañuelas, Buenos Aires), hospital Zonal de Agudos General Constituyentes «Manuel Belgrano» (San Martín, Buenos Aires) y hospitales Modulares de OCD y Telesalud.

La donación consta de respiradores de traslado, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y computadoras. Además, ya se realizó la compra de más insumos que fueron importados y esperan recibir pronto: cinco equipos de ventilación de alta frecuencia y elementos de protección para los profesionales.

EL HIMNO PARA MESSI

Ayer, 11 de mayo se conmemoró el día del Himno Nacional Argentino. Lionel Messi fue cuestionado en muchas oportunidades por su decisión de no cantarlo en los partidos de la Selección, aunque él reveló en TyC Sports por qué lo hacía.

“Desde que empezaron con eso, decidí no cantarlo a propósito”, dijo en una entrevista exclusiva en 2015. Además, agregó que «es una boludez» y sentenció: “Nunca me importó ni me cambia nada. Me llega y me gusta, pero cada uno lo vive a su manera. No hace falta cantarlo para sentirlo. Los Pumas quizá lloran, nosotros lo vivimos de otra manera”.

En la última Copa América en Brasil, en 2019, La Pulga sorprendió a muchos al cantarlo en algunos duelos. Uno de ellos fue ante Venezuela, por los 4tos. de final del certamen, en el Maracaná.