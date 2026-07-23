El Viernes Negro, tarjeta Tuya ofrecerá 4 cuotas sin interés y 10% de reintegro

Este jueves, se anunció la 14ª edición del Viernes Negro en Resistencia que se realizará el 7 y 8 de agosto, con una amplia propuesta de descuentos, promociones y financiación especial para incentivar el consumo.

La iniciativa que es acompañada por el Gobierno del Chaco, la Municipalidad de Resistencia, el Nuevo Banco del Chaco y el Banco Nación y organizada por la Cámara de Comercio de Resistencia, fortalecerá las ventas del comercio local y logrará dinamizar la economía chaqueña.

Durante el lanzamiento, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, destacó la expectativa que genera una nueva edición del evento e invitó tanto a comerciantes como a consumidores a sumarse a esta propuesta. “Desde el inicio de la gestión, por decisión del gobernador Leandro Zdero, trabajamos para acompañar al comerciante chaqueño mediante la reducción y eliminación de impuestos. La premisa es dinamizar la economía para que quienes invierten y generan empleo no tengan que soportar una carga tributaria excesiva”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la alícuota general de Ingresos Brutos se redujo del 3,5% al 2,9%, además de la disminución de la carga tributaria para la actividad primaria. “Buscamos brindar herramientas para que los comerciantes reduzcan sus costos y eso también se traduzca en mejores precios para los consumidores”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Alfonso, calificó al Viernes Negro como “el evento comercial más importante del año” y remarcó el valor del trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Asimismo, invitó a todos los comercios a adherirse a esta edición, destacando que representa “una herramienta concreta para incrementar las ventas en un contexto económico desafiante”.

Beneficios y promociones

Durante las dos jornadas, el Nuevo Banco del Chaco, a través de Tarjeta Tuya, ofrecerá:

4 cuotas sin interés + 10% de reintegro sin tope.

Hasta 6 cuotas sin interés.

Promociones válidas tanto para operaciones tradicionales como mediante Unicobros.

Livio Gutiérrez: “El trabajo conjunto es clave para el desarrollo”

El presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector productivo y comercial. “Desde el inicio de esta gestión se trabajó para reducir impuestos, recuperar competitividad y fortalecer la actividad económica. Seguiremos por este camino con medidas como la baja de Ingresos Brutos, la eliminación del Fondo de Salud Pública y el congelamiento del impuesto inmobiliario rural. El trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es clave para el desarrollo de la provincia”, sostuvo.

Tarjeta Tuya apuesta a superar los resultados del año pasado

El coordinador de la Gerencia de Tarjeta Tuya y Unicobros del Nuevo Banco del Chaco, Raúl Resler, confirmó que la entidad acompañará nuevamente el Viernes Negro y con financiación especial y reintegros. “Como todos los años trabajamos junto a la Cámara de Comercio y el Gobierno provincial para facilitar las compras de los chaqueños, impulsar el comercio local y esperamos duplicar los resultados obtenidos en la edición anterior”, señaló.

Del lanzamiento también participaron la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Resultados, Noel Ibarra; la Directora del Banco Del Chaco, Claudia Bernardis; el gerente de la sucursal Resistencia del Banco Nación, Dante Rodich; el secretario de Economía del Municipio de Resistencia, Ricardo Roffé; junto a representantes de las instituciones organizadoras.