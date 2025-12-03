Pin Up Casino
Llega Resonancia, un festival de música y arte sonoro

El festival reúne experiencias del taller hecho en el Cecual además de bandas de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Misiones.

El 12 de diciembre se realizará una nueva edición del Festival Resonancia, a partir de las 19, en el Centro Cultural Alternativo (Cecual), un encuentro que reúne a referentes de la música experimental y la fusión electrónica del nea y el arte sonoro. 

La jornada tendrá como cierre a Nación Ekeko, el reconocido proyecto de folktrónica de Diego Pérez que mezcla músicas latinoamericanas, de raíces andinas, con bases electrónicas. Además, habrá muestras de arte sonoro, animación y materiales producidos en los talleres regulares del espacio Resonancia. Las entradas ya están disponibles en Passline. O se puede adquirir de manera presencial en el Cecual.

La programación artística incluirá las presentaciones de Guazuncho (Corrientes), Bardo (Chaco) y Zencilia Ming (Misiones), Nación Ekeko (Buenos Aires) conformando una grilla que atraviesa la experimentación electrónica, la música de raíz y la creación audiovisual. El festival también marcará el cierre anual de los talleres de Resonancia, con exhibiciones abiertas al público.

Muestras y actividades

El festival será también la ocasión para compartir los trabajos desarrollados en los talleres regulares del espacio.

Laboratorio de animación. A cargo de Nacho Flores,este espacio es un recorrido por prácticas de animación tradicional, analógica y experimental, donde predominan la experimentación, el juego y sobre todo el proceso de creación colectiva.

Taller «Autoproducción sin miedo». Presentación de obras realizadas en este taller práctico, centrado en grabación, edición y masterización de proyectos musicales desde home studios, incluyendo la grabación real de una banda.

Resonancia es un proyecto coordinado por el artista sonoro Nicolás Ojeda, músico, productor y creador de paisajes sonoros. El espacio se dedica a la creación, investigación y difusión de arte sonoro y música experimental, con una intensa actividad formativa y artística que funciona en el centro cultural CeCual. El festival marca un cierre de año que celebra su crecimiento y la comunidad que lo sostiene.

